Instalan 10 pantallas más en Reforma para el México vs Inglaterra; buscan evitar aglomeraciones

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Foto: Cuartoscuro

Al menos 10 pantallas adicionales comenzaron a instalarse sobre Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, para distribuir a los miles de aficionados que acudirán este domingo a seguir el partido México vs Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

La medida busca reducir la concentración de personas en un solo punto, luego de las aglomeraciones registradas tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador.

Más pantallas para el México vs Inglaterra en Reforma

Las nuevas pantallas permitirán que los asistentes se distribuyan a lo largo de Paseo de la Reforma durante la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra.

La decisión se da después de que, en los festejos del partido anterior, se reportara una asistencia masiva y la muerte de cuatro personas en medio de la concentración de aficionados.

Aficionados planean mantenerse alejados de las aglomeraciones

Algunos seguidores de la Selección Mexicana señalaron que, aunque desean celebrar una posible victoria, prefieren mantenerse a distancia de las zonas con mayor concentración.

“Sí estaría dispuesto a celebrar, pero la última vez estuvo muy complicada la situación. Fueron aumentando los aficionados… imagínate si llega a ganar México, sería un poquito más complejo”, comentó Rubén Escutia.

Rosy Vargas aseguró que optará por disfrutar el encuentro desde un lugar más alejado.

“Preferiría verlo de lejitos para prevenir, porque las personas cuando están muy emocionadas no hacen caso. Mejor disfrutarlo de lejos y evitar riesgos”, explicó.

Piden disfrutar el Mundial con precaución

Georgina Roján coincidió en que asistirá a Paseo de la Reforma, aunque evitará acercarse al punto donde se concentre la mayoría de los aficionados.

“Sí iría, pero a los alrededores; no me metería tan cerca por los riesgos que conlleva. La afición está emocionada y eso no se puede controlar”, señaló.

Las autoridades buscan que la instalación de más pantallas ayude a distribuir a los asistentes y reduzca el riesgo de nuevas aglomeraciones durante el esperado duelo entre México e Inglaterra.

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