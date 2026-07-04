Despliegan operativo de seguridad en hotel de Santa Fe por posible llegada de Inglaterra

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Fotos: AFP/ Cuartoscuro / Ilustrativa

Un operativo de seguridad fue desplegado este viernes en las inmediaciones de un hotel de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, ante la posible llegada de la selección de Inglaterra, que enfrentará a México este domingo en los octavos de final del Mundial 2026.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del JW Marriott Santa Fe, uno de los hoteles autorizados por la FIFA para hospedar a las selecciones participantes. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que el equipo inglés se hospedará en ese lugar.

BLINDAN A INGLATERRA EN LA CDMX.



Policías, Guardia Nacional, escudos antidisturbios y bloqueos viales fueron desplegados para proteger el hotel de la selección inglesa.



Buscan evitar a toda costa el riesgo de que su concentración sea perturbada por aficionados Mexicanos. pic.twitter.com/INuPFruSMO — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 3, 2026

Operativo de seguridad rodea hotel en Santa Fe

Las fotografías y videos muestran la presencia de policías, elementos de la Guardia Nacional, vallas metálicas y escudos antidisturbios alrededor del inmueble ubicado sobre Avenida Santa Fe.

Usuarios en redes sociales señalaron que el despliegue busca evitar que aficionados se acerquen al hotel y alteren la concentración del conjunto británico antes del encuentro frente al Tri.

También comenzaron a difundirse mensajes invitando, en tono de broma, a no revelar la ubicación del hotel para impedir serenatas o concentraciones de seguidores mexicanos.