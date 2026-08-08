Pronostican ráfagas de viento y lluvias fuertes para este 8 de agosto en CDMX

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Lluvia en CDMX. Foto: Getty

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes no frenarán este sábado 8 de agosto en la Ciudad de México, mismas que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, como ocurrió este viernes.

Mientras tanto, la temperatura no variará este sábado. El Meteorológico estima máximas de 26 °C, por lo que el calor no aumentará a lo largo del día.

Esta noche en la Ciudad de México, continuarán las #lluvias fuertes con actividad eléctrica y caída de #granizo en algunas zonas; lluvias ligeras durante la madrugada.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Nf65ZERnLp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

Calor, vientos y lluvias para este sábado 8 de agosto

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 8 de agosto se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas:

En caso de tormenta eléctrica, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Evita utilizar paraguas con punta metálica

No te refugies debajo de árboles

Evita asomarte en azoteas y balcones

Desconecta aparatos eléctricos ante sube y baja de voltaje

Resguarda animales de compañía

¿Qué hacer en caso de #tormentas eléctricas?

⚡️Refúgiate en interiores, cierra puertas y ventanas

⚡️Evita asomarte a balcones o subir a la azotea

⚡️Desconecta aparatos eléctricos para evitar daños por picos de voltaje

⚡️Permanece alejado de tuberías eléctricas y de gas

⚡️En caso… pic.twitter.com/OzipGGQnE5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

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