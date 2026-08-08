Fiscalía CDMX aprehende a seis por presunto fraude de 700 mdp ligado a la empresa Inverforx

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Fiscalía CDMX detiene a seis por posible fraude. Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que, este viernes, aprehendió a seis personas investigadas por su probable participación en un fraude relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx. Las detenciones ocurrieron en menos de 27 horas en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

El caso reúne 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos, informó la Fiscalía CDMX. Las personas detenidas son Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”.

Aprehendimos a seis personas investigadas por su probable participación en el delito de fraude genérico, relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx.



En menos de 27 horas, agentes de la @PDI_FGJCDMX, realizaron un despliegue operativo… pic.twitter.com/pE9MUs7zZp — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 8, 2026

Fraude de Strategic Capital Agency afectó a 410 víctimas

De acuerdo con las investigaciones, Strategic Capital Agency habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, en el que se captaban recursos con la promesa de obtener rendimientos superiores a los ofrecidos normalmente en el mercado.

Las personas investigadas presuntamente se presentaban como asesores financieros y ofrecían ganancias de entre 10 y 90% sobre el dinero invertido, con plazos menores a un año. Posteriormente, las inversiones iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban registradas mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación.

Según la Fiscalía CDMX, inicialmente algunos inversionistas habrían recibido rendimientos, situación que generó confianza y llevó a otras personas a aumentar sus aportaciones. Sin embargo, cuando vencieron los plazos, las víctimas habrían sido informadas de que sus recursos no podían devolverse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de cuentas de la empresa.

Se promovieron cuatro fichas rojas internacionales por el caso

Para establecer la probable participación de los detenidos, el Ministerio Público reunió entrevistas de las víctimas y documentos como correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma utilizada para mostrar los movimientos y supuestos rendimientos de las inversiones.

Especialistas en investigación cibernética y contabilidad analizaron esta información y la contrastaron con documentación corporativa de la empresa. Con esos datos, se obtuvieron seis órdenes de aprehensión. Además, dentro de las investigaciones generales del caso, fueron promovidas cuatro fichas rojas internacionales.

La Policía de Investigación (PDI) ejecutó las órdenes entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Con apoyo de la Fiscalía del Estado de México, una persona fue detenida en Cuautitlán Izcalli.

De inmediato, las cinco mujeres fueron trasladadas a Santa Martha Acatitla y el hombre al Reclusorio Oriente, donde quedaron a disposición de un juez.

Por ahora, la Fiscalía CDMX mantiene abiertas las investigaciones para identificar a más víctimas y determinar si existen otras personas involucradas.

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