Lluvias de este viernes colapsan zona sur de la Ciudad de México: VIDEOS

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Intensas lluvias colapsan el sur de la CDMX. Foto: SGIRPC

Las intensas lluvias registradas este viernes 7 de agosto de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) provocaron diversos encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la capital, sobre todo en el sur. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizó trabajos para disminuir los niveles de agua.

Entre las zonas afectadas se encuentran Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán, donde se reportaron vehículos particulares varados debido a la acumulación de agua.

#Reportando 🌊 | Inundado Perisur; entre #Coyoacán y #Tlalpan. 🔴



⚠️⛈️ La fuerte tormenta de esta tarde provocó importantes inundaciones en las inmediaciones del centro comercial Perisur ubicado en Periférico Sur.



🚧🚗 Tránsito muy lento, severas anegaciones y riesgo de… pic.twitter.com/42lctcyyTq — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

Lluvias provocan encharcamiento de 70 centímetros en Álvaro Obregón

En la avenida Boulevard de la Luz, esquina con Camino a Santa Teresa, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, se registró un encharcamiento de aproximadamente 30 metros de espejo y 70 centímetros de tirante.

La acumulación de agua provocó que dos vehículos particulares quedaran varados. Ante esta situación, personal táctico operativo de la SGIRPC realizó trabajos para levantar las coladeras y facilitar el desalojo del agua. De acuerdo con las autoridades, los niveles comenzaron a descender gradualmente.

En Av. Blvd. de la Luz, esquina Camino a Santa Teresa, colonia Jardínes del Pedregal, @AlcaldiaAO, se registra un encharcamiento de 30 metros de espejo y 70 cm de tirante. Dos vehículos particulares quedaron varados. Personal Táctico Operativo de la @SGIRPC_CDMX levanta las… pic.twitter.com/znAo258ZOp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

#Reportando 🌊 | Inundaciones importantes en la #ÁlvaroObregón, #CDMX. 🔴



⛈️⚠️ Severa inundacion afectando las colonias San Gabriel, Santa Teresita y San Pedro tras el paso de la fuerte tormenta.



📱 Estas condiciones fueron previstas en el aviso vigente emitido a través de app… pic.twitter.com/7oohSxy1gn — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 7, 2026

Tlalpan registra encharcamiento de 80 centímetros

Otra de las zonas afectadas se localizó en las calles Tekal y Kinchil, en la colonia Colinas del Ajusco, alcaldía Tlalpan, en este punto se presentó un encharcamiento de aproximadamente 80 metros de espejo por 80 centímetros de tirante, situación que fue atribuida a la insuficiencia de la red de drenaje y a la cuneta existente en la vialidad.

Como consecuencia, tres vehículos particulares quedaron varados. Personal de la SGIRPC, en coordinación con vecinos de la zona, realizó labores para retirar los vehículos y eliminar basura que obstruía el flujo del agua, con el objetivo de disminuir los niveles del encharcamiento.

Atendemos encharcamiento en Tekal y Kinchil, Col. Colinas del Ajusco, @TlalpanAl.



A consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje y a la cuneta que presenta la vialidad, se presentó un encharcamiento de 80 m de espejo por 80 cm de tirante; en el lugar, quedaron varados… pic.twitter.com/ZDTbqHgaJf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

@TlalpanAl @TlalpanVecinos @SEGIAGUA @GobCDMX cada camion que trata de huir de la zona con inundaciones nos arroja el agua a nuestras casas y negocios. Cierren la calle al tránsito, por favor. Cada tormenta es mas severa #Inundaciones #Tlalpan #pozodeabsorción #EstudioTopografía pic.twitter.com/OCxfV8ddAH — Francisco R Vergara H (@rogeliovfilms) August 8, 2026

Coyoacán reporta afectaciones en Periférico Sur

En la alcaldía Coyoacán también se realizaron trabajos para atender un importante encharcamiento. La afectación se registró en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y avenida Gran Sur, en la colonia Villa Panamericana.

En este punto se reportó un encharcamiento de aproximadamente 200 metros de espejo y 20 centímetros de tirante, que afectó los carriles laterales del Periférico Sur.

Personal de la SGIRPC liberó los accesorios hidráulicos para permitir el desalojo del agua y abatir gradualmente los niveles del encharcamiento.

Atendemos #encharcamiento en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Av. Gran Sur, Col. Villa Panamericana, @Alcaldia_Coy.



A causa de la insuficiencia de la red de drenaje y a la cuneta que presenta la vialidad, se presentó un encharcamiento de 200 m de espejo por 20 cm de tirante,… pic.twitter.com/2LHrHZQYBW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

#Reportando 🌊 | ¡Desbordamiento del Río #Magdalena en la #CDMX! 🚨



⛈️⚠️ Se reporta el desbordamiento del Río Magdalena, saliendo el agua con gran fuerza de su caudal y generando inundaciones importantes sobre vialidades cercanas.



🚧🚗 Evite la zona, no intente cruzar… pic.twitter.com/i9MNwsGrX3 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias este viernes?

Debido a la persistencia de las lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo, la SGIRPC actualizó los niveles de alerta para la tarde y noche de este viernes 7 de agosto.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 07/08/2026, en la demarcación: @ALaMagdalenaC.



Se mantiene #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/G12SasHxro — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

Alerta roja

Se activó Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en:

Magdalena Contreras

Alerta naranja

Se mantiene Alerta Naranja en:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Tlalpan

Alerta amarilla

Se mantiene Alerta Amarilla en:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades capitalinas mantienen el llamado a la población a extremar precauciones durante las lluvias, particularmente al transitar por vialidades donde puedan registrarse acumulaciones de agua.

🔴🌊ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES en varias demarcaciones de #CDMX con las fuertes lluvias de hoy



⛈️En el oriente, poniente y sur se presenta lo más fuerte, pero las lluvias se siguen generando, por lo que se mantendrán próximas horas



Santa Fe, frente al Tec de Monterrey⬇️ pic.twitter.com/KVKk7jKioy — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) August 8, 2026

Basura y fuertes lluvias provocan inundaciones en Magdalena Contreras

Las fuertes lluvias registradas esta tarde en la Ciudad de México provocaron inundaciones en zonas de la alcaldía Magdalena Contreras. Nuevas imágenes muestran una gran cantidad de basura y desechos arrastrados por la corriente del río Magdalena.

#Reportando 🌊 | Lluvias fuertes y basura, el principal causante de #Inundaciones en épocas de lluvia. 🚯🔴



⚠️🗑️ Nuevas imágenes muestran la gran cantidad de desechos y basura acarreados por la corriente del río Magdalena (en la alcaldía Magdalena Contreras), siendo el factor… pic.twitter.com/Uoy4h80bmq — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

Los residuos habrían obstruido el drenaje y contribuido a la acumulación de agua, agravando las inundaciones ocasionadas por las precipitaciones. Autoridades mantienen atención en las zonas afectadas.

#Reportando 🌊 | Severa inundación en Carretera Picacho-Ajusco, #Tlalpan. 🚨



⚠️⛈️ Importante inundación sobre la Carretera Picacho-Ajusco, a la altura de Anillo Periférico, paralizando la circulación en la zona tras la fuerte tormenta.



✅📱 Inundaciones y anegaciones graves… pic.twitter.com/iD7bm0Qt10 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

#Reportando ⛈️ | ¡Fuerte lluvia y viento azotaron el centro de la #CDMX! ⚠️



⛈️🔴 Así arribó la tormenta con fuertes rachas de viento sobre las alcaldías #Cuauhtémoc, #VenustianoCarranza, #Iztacalco y #BenitoJuárez dónde generó encharcamientos viales en distintos puntos de las… pic.twitter.com/9L7ITVyAxM — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 7, 2026

Las afectaciones registradas hasta el momento muestran que las precipitaciones pueden generar encharcamientos importantes, obstrucciones en el drenaje y vehículos varados, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles de inundación durante los periodos de lluvia más intensa.

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