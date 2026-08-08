Lluvias de este viernes colapsan zona sur de la Ciudad de México: VIDEOS
Las intensas lluvias registradas este viernes 7 de agosto de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) provocaron diversos encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la capital, sobre todo en el sur. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizó trabajos para disminuir los niveles de agua.
Entre las zonas afectadas se encuentran Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán, donde se reportaron vehículos particulares varados debido a la acumulación de agua.
Lluvias provocan encharcamiento de 70 centímetros en Álvaro Obregón
En la avenida Boulevard de la Luz, esquina con Camino a Santa Teresa, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, se registró un encharcamiento de aproximadamente 30 metros de espejo y 70 centímetros de tirante.
La acumulación de agua provocó que dos vehículos particulares quedaran varados. Ante esta situación, personal táctico operativo de la SGIRPC realizó trabajos para levantar las coladeras y facilitar el desalojo del agua. De acuerdo con las autoridades, los niveles comenzaron a descender gradualmente.
Tlalpan registra encharcamiento de 80 centímetros
Otra de las zonas afectadas se localizó en las calles Tekal y Kinchil, en la colonia Colinas del Ajusco, alcaldía Tlalpan, en este punto se presentó un encharcamiento de aproximadamente 80 metros de espejo por 80 centímetros de tirante, situación que fue atribuida a la insuficiencia de la red de drenaje y a la cuneta existente en la vialidad.
Como consecuencia, tres vehículos particulares quedaron varados. Personal de la SGIRPC, en coordinación con vecinos de la zona, realizó labores para retirar los vehículos y eliminar basura que obstruía el flujo del agua, con el objetivo de disminuir los niveles del encharcamiento.
Coyoacán reporta afectaciones en Periférico Sur
En la alcaldía Coyoacán también se realizaron trabajos para atender un importante encharcamiento. La afectación se registró en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y avenida Gran Sur, en la colonia Villa Panamericana.
En este punto se reportó un encharcamiento de aproximadamente 200 metros de espejo y 20 centímetros de tirante, que afectó los carriles laterales del Periférico Sur.
Personal de la SGIRPC liberó los accesorios hidráulicos para permitir el desalojo del agua y abatir gradualmente los niveles del encharcamiento.
¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias este viernes?
Debido a la persistencia de las lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo, la SGIRPC actualizó los niveles de alerta para la tarde y noche de este viernes 7 de agosto.
Alerta roja
Se activó Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en:
- Magdalena Contreras
Alerta naranja
Se mantiene Alerta Naranja en:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Tlalpan
Alerta amarilla
Se mantiene Alerta Amarilla en:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Las autoridades capitalinas mantienen el llamado a la población a extremar precauciones durante las lluvias, particularmente al transitar por vialidades donde puedan registrarse acumulaciones de agua.
Basura y fuertes lluvias provocan inundaciones en Magdalena Contreras
Las fuertes lluvias registradas esta tarde en la Ciudad de México provocaron inundaciones en zonas de la alcaldía Magdalena Contreras. Nuevas imágenes muestran una gran cantidad de basura y desechos arrastrados por la corriente del río Magdalena.
Los residuos habrían obstruido el drenaje y contribuido a la acumulación de agua, agravando las inundaciones ocasionadas por las precipitaciones. Autoridades mantienen atención en las zonas afectadas.
Las afectaciones registradas hasta el momento muestran que las precipitaciones pueden generar encharcamientos importantes, obstrucciones en el drenaje y vehículos varados, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles de inundación durante los periodos de lluvia más intensa.
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