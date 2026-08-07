Alerta amarilla en CDMX por lluvias y posible caída de granizo; se registran fuertes precipitaciones

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Alerta por lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Autoridades activaron la alerta amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México por posibles lluvias fuertes y caída de granizo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina anunció que la alerta se mantiene vigente por la tarde y noche de este viernes.

Activan alerta amarilla por lluvias en CDMX

De acuerdo con las autoridades de la capital, en todas las alcaldías se mantiene activa la alerta amarilla, por lo que llamaron a la población a seguir las recomendaciones y evitar acciones que pueda poner en riesgo su integridad.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 07/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/j9yKThNAox — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026

Durante la alerta amarilla, se pueden presentar peligros como:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, así como corrientes de agua sobre calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Se registran lluvias en CDMX

La tarde de este viernes, en varias zonas de la capital se registran fuertes lluvias, señalaron autoridades de Protección Civil de la CDMX. Además, alertaron por posible tormenta eléctrica y caída de granizo.

Esta tarde, se registran #lluvias fuertes en varias zonas de la Ciudad de México; se prevé que se generalicen y acompañen de actividad eléctrica y caída de #granizo.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/XaOucNcRFs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026

De acuerdo con la dependencia local, se registran:

Lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en Iztapalapa y Tláhuac

Lluvias fuertes en Álvaro Obregón y Cuajimalpa

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó lluvias en la zona centro de la capital.

De igual manera reportó precipitaciones en la zona norte y al poniente de la CDMX.

Recomendaciones ante lluvias en CDMX

Ante la activación de la alerta amarilla y con la posibilidad de que se registre caída de granizo, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Barrer la coladera más cercana al domicilio

Tener a la mano lámpara, radio portátil y suficientes pilas

Prestar atención a avisos de las autoridades

En caso de #lluvias, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o conduciendo un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/0pQKvNwwt2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026

En caso de la caída de granizo, autoridades recomiendan:

Identificar domos, ventas u objetos que puedan sufrir daños

Limpiar techos y bajadas de agua

Retirarse de postes o cables de electricidad

En caso de manejar disminuir la velocidad

En caso de caída de #granizo, toma en cuentas las siguientes recomendaciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/TTWKp5Bez0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026

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