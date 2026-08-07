Alerta amarilla en CDMX por lluvias y posible caída de granizo; se registran fuertes precipitaciones
Autoridades activaron la alerta amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México por posibles lluvias fuertes y caída de granizo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina anunció que la alerta se mantiene vigente por la tarde y noche de este viernes.
Activan alerta amarilla por lluvias en CDMX
De acuerdo con las autoridades de la capital, en todas las alcaldías se mantiene activa la alerta amarilla, por lo que llamaron a la población a seguir las recomendaciones y evitar acciones que pueda poner en riesgo su integridad.
Durante la alerta amarilla, se pueden presentar peligros como:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, así como corrientes de agua sobre calles y avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Se registran lluvias en CDMX
La tarde de este viernes, en varias zonas de la capital se registran fuertes lluvias, señalaron autoridades de Protección Civil de la CDMX. Además, alertaron por posible tormenta eléctrica y caída de granizo.
De acuerdo con la dependencia local, se registran:
- Lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en Iztapalapa y Tláhuac
- Lluvias fuertes en Álvaro Obregón y Cuajimalpa
Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó lluvias en la zona centro de la capital.
De igual manera reportó precipitaciones en la zona norte y al poniente de la CDMX.
Recomendaciones ante lluvias en CDMX
Ante la activación de la alerta amarilla y con la posibilidad de que se registre caída de granizo, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población.
Entre las recomendaciones se encuentran:
- Barrer la coladera más cercana al domicilio
- Tener a la mano lámpara, radio portátil y suficientes pilas
- Prestar atención a avisos de las autoridades
En caso de la caída de granizo, autoridades recomiendan:
- Identificar domos, ventas u objetos que puedan sufrir daños
- Limpiar techos y bajadas de agua
- Retirarse de postes o cables de electricidad
- En caso de manejar disminuir la velocidad
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