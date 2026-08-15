Se esperan lluvias fuertes y aumento de temperatura en la CDMX este sábado
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes continuarán este 15 de agosto en la Ciudad de México, mismas que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, tal y como sucedió este viernes.
A su vez, la temperatura tendrá un ligero aumento para este sábado. Según lo informado, se esperan máximas de 28 °C en la capital del país.
Calor, vientos y lluvias para este sábado 15 de agosto
Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
Asimismo, este 15 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones ante lluvias:
En caso de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Manejar con precaución
- No te refugies debajo de árboles
- No tirar basura en la calle y mantener las coladeras limpias
- No pisar cables o estar cerca de postes con electricidad
- Resguarda animales de compañía
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento