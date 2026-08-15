Se esperan lluvias fuertes y aumento de temperatura en la CDMX este sábado

GENERANDO AUDIO...

Lluvias continúan en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes continuarán este 15 de agosto en la Ciudad de México, mismas que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, tal y como sucedió este viernes.

A su vez, la temperatura tendrá un ligero aumento para este sábado. Según lo informado, se esperan máximas de 28 °C en la capital del país.

Esta noche en la Ciudad de México, se mantendrá el ambiente #templado con #lluvias fuertes puntuales y actividad eléctrica. #Temperatura actual: 19 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/3iteYYDY5T — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2026

Calor, vientos y lluvias para este sábado 15 de agosto

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 15 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante lluvias:

En caso de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Manejar con precaución

No te refugies debajo de árboles

No tirar basura en la calle y mantener las coladeras limpias

No pisar cables o estar cerca de postes con electricidad

Resguarda animales de compañía

En caso de #lluvias, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o conduciendo un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/XMZSNDxUzn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento