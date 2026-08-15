VIDEO: perro escapa y ataca a menor que jugaba a la pelota con sus amigos

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Perro escapa y ataca ferozmente a menor que jugaba a la pelota. Foto: Cuartoscuro

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un menor de aproximadamente 11 o 12 años fue atacado por un perro mientras jugaba a la pelota con sus amigos en una calle de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las imágenes, el animal salió hacia la zona donde se encontraban los menores y se dirigió directamente contra el niño, quien intentó protegerse mientras sus amigos buscaban ayuda.

“ME VOY a MORIR, ME VOY a MORIR!”

El niño q grita desesperado es Diego de 11 años.

Jugaba con amigos en la San Miguel de la peligrosa @Alc_Iztapalapa cuando el PERRO de un vecino se salió de su casa y se le fue encima.

El bull terrier se aferró y los vecinos no sabían cómo… pic.twitter.com/AFHzuFTkep — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 14, 2026

Perro ataca a menor mientras jugaba con sus amigos

Una clásica reta de futbol de barrio entre niños se transformó en un infierno cuestión de segundos. Mientras los menores jugaban con una pelota, un perro salió hacia la calle y se acercó al grupo. El animal comenzó a atacar al menor, quien quedó visiblemente atemorizado y gritó mientras intentaba defenderse.

Al percatarse de lo que ocurría ,los demás niños huyeron del lugar para buscar ayuda y tratar de poner a salvo a su amigo, el perro continuó mordiendo al menor mientras permanecía en el suelo, la situación generó momentos de angustia entre las personas que presenciaron el ataque.

Seis adultos intentaron detener el ataque

De acuerdo con el video, varios adultos acudieron al lugar para intentar separar al perro del menor. En total, seis personas intervinieron para tratar de detener al animal.

Sin embargo, durante varios momentos los adultos tuvieron dificultades para conseguir que el perro soltara al niño. Mientras tanto, el menor continuaba gritando debido al ataque.

La agresión duró aproximadamente un minuto y medio. Durante ese tiempo, quienes presenciaron los hechos vivieron momentos de tensión mientras intentaban ayudar al menor.

Perro también mordió a uno de los adultos

Durante los intentos por apartar al animal, uno de los adultos logró quitar al perro de encima del menor. Sin embargo, el animal también lo atacó y terminó derribándolo.

El perro permaneció unos instantes en la zona mientras el menor era retirado del lugar. Después, salió corriendo en dirección contraria.

El video muestra la intervención de los adultos y los momentos posteriores al ataque. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el estado de salud del menor ni del adulto que también fue mordido. Tampoco se ha informado qué pasó con el perro.

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