¿Se cayó un espectacular y dañó tu auto? Esto dice la ley sobre quién debe pagar

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Existe responsabilidad por caída de espectaculares. Foto: Cuartoscuro

Sufrir daños por la caída de una estructura o un espectacular no tiene porque ser sólo un golpe de mala suerte, ya que existen reglamentos para determinar quiénes son los responsables y, con ello, se cubran las averías causadas.

¿Quién es responsable de los daños por la caída de una estructura o un espectacular?

Las reglas se establecen en la legislación; por ejemplo, en la Ciudad de México se rige en la Ley de Publicidad Exterior de la capital. En ella, se marcan, de manera muy puntual, cuáles son las características para poder poner un espectacular y qué pasa si genera daños a terceros.

El Artículo 43 establece que el titular de la licencia debe contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil para garantizar la reparación de daños a terceros o a sus bienes. Esto significa que, en caso de un accidente, la aseguradora debería cubrir las indemnizaciones correspondientes dentro de los límites contratados.

Además, el Artículo 72 señala que los responsables solidarios responderán por los daños que cualquier medio publicitario cause a terceras personas.

De acuerdo con el Artículo 4, fracción XLI, los responsables solidarios son:

El publicista

El anunciante

El responsable del inmueble

Esto implica que la víctima podría reclamar la reparación del daño a cualquiera de ellos, sin perjuicio de que posteriormente determinen entre sí quién tuvo la responsabilidad principal.

Si hablamos de una estructura de construcción que se cae en CDMX y lesiona a una persona o daña un vehículo/inmueble, no necesariamente hay un solo responsable. La responsabilidad puede recaer en varias personas, dependiendo de por qué se cayó, quién la construyó y quién tenía obligación de mantenerla segura.

Posibles consecuencias

Además de la reparación del daño a las víctimas, las autoridades podrían imponer:

Multas administrativas

Revocación de licencias o permisos

Clausuras

Responsabilidades civiles por indemnizaciones

Incluso responsabilidades penales si hubo negligencia grave y se produjeron lesiones o fallecimientos

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