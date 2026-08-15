Lluvias golpea CDMX: apagón y encharcamientos afectan tres alcaldías

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Lluvias dejan encharcamientos en Azcapotzalco. FOTO: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México provocaron diversas afectaciones este viernes 14 de agosto, entre ellas una interrupción de energía eléctrica en la colonia Del Valle y acumulaciones de agua en zonas de Azcapotzalco e Iztapalapa.

Personal de emergencia acudió a distintos puntos de la capital para atender los reportes relacionados con la tormenta en CDMX. En las labores participaron policías, bomberos, elementos de Protección Civil y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

#Reportando ⛈️ | Fuerte tormenta se mantiene en el norte y centro de #CDMX. 🔴



🌊⚠️ La fuerza de la lluvia continúa afectando a #CDMX dónde ya se generan encharcamientos en la Col. Condesa, alcaldía Cuauhtémoc (#CDMX).



📹: @LaPeriodista_MX pic.twitter.com/Xw9yzDcqQT — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 14, 2026

Tormenta en CDMX causa apagón en la colonia Del Valle

Uno de los principales incidentes ocurrió en la colonia Del Valle, dentro de la alcaldía Benito Juárez, donde vecinos reportaron un estruendo en la zona de Matías Romero y Pestalozzi.

De acuerdo con la información disponible, el incidente estuvo relacionado presuntamente con la caída de un rayo sobre infraestructura eléctrica. La situación habría generado una falla en un transformador y dejó sin servicio de energía a parte de la zona.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la CFE acudieron al lugar para revisar la instalación y atender la suspensión del suministro eléctrico.

No se reportaron personas lesionadas por este hecho.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Enrique Pestalozzi y Matías Romero, col. Del Valle, por percance, cede el paso. pic.twitter.com/RrUfecwa9u — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2026

Encharcamiento afecta calles de Azcapotzalco

Las lluvias en CDMX también provocaron acumulaciones de agua en la alcaldía Azcapotzalco.

En el cruce de Herreros y Cultura Náhuatl, ubicado en la colonia El Rosario, se reportó un encharcamiento de alrededor de 200 metros de extensión.

El nivel del agua alcanzó aproximadamente 20 centímetros, por lo que personal de Protección Civil y bomberos realizó trabajos para disminuir la acumulación.

Durante las labores también fue retirada basura que impedía el flujo adecuado del agua hacia el sistema de drenaje. Posteriormente, el nivel comenzó a bajar.

Iztapalapa registra acumulación de agua por las lluvias

Otra de las zonas afectadas fue la colonia Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa, donde los servicios de emergencia atendieron un encharcamiento generado por las precipitaciones.

En ese punto, el agua se extendió por un tramo aproximado de 100 metros, lo que obligó a realizar trabajos para desalojarla.

Los cuerpos de emergencia continuaron con la atención de los reportes relacionados con la tormenta en la Ciudad de México y las afectaciones registradas en diferentes alcaldías.

Así la lluvia 🌧️☔ en la Glorieta de los Insurgentes #CDMX pic.twitter.com/v2gtGseoG4 — Diario CDMX (@cdmx_diario) August 14, 2026

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