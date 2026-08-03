Se prevén lluvias fuertes y calor en la CDMX este lunes 3 de agosto

| 03:30 | Ángel Sánchez | Uno TV
CDMX continuará con lluvias. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, a lo largo de este lunes 3 de agosto se prevén más lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México.

A su vez, de acuerdo con el SMN, la temperatura se mantendrá cálida para este lunes, con máximas de 28 °C.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 3 de agosto

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 3 de agosto se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante caída de granizo:

En caso de caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • Disminuye la velocidad al conducir
  • Retírate de postes y cables con electricidad
  • Identifica domos, ventanas y objetos susceptibles a dañarse
  • Mantener limpias coladeras y calles

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