Metro CDMX operará sin cierres de estaciones este lunes 3 de agosto

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Metro CDMX mantiene cierres de estaciones. Foto: Getty

Para este lunes 3 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) no tiene previstos cierres de estaciones, pese a las afectaciones que dejaron las lluvias de este fin de semana.

A pesar del servicio provisional que fue activado la noche del sábado en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, así como en la Línea 5, que va de Pantitlán a Politécnico, el Metro CDMX funciona con normalidad este lunes.

#AvisoMetro: Se normaliza el servicio en la Línea 3, tras concluir las labores de retiro de agua y granizo en la zona de vías. Todas las estaciones se encuentran abiertas y ofreciendo servicio por ambas vías. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 2, 2026

Servicio inicia con normalidad en toda la red en esta semana

Después de las remodelaciones recientes, así como tras las afectaciones derivadas de las lluvias, toda la red del Metro CDMX inicia con normalidad su servicio este lunes.

De este modo, desde las 5:00 horas y hasta las 00:00 horas de este lunes, los miles de usuarios que utilizan este servicio diariamente pueden ascender y descender en todas las estaciones de las 12 líneas.

Lluvias y anomalías podrían afectar el servicio del Metro CDMX

Para este lunes 3 de agosto, el pronóstico de lluvias se mantiene en la CDMX. Por ello, como sucedió este fin de semana, el servicio podría suspenderse o retrasarse por la activación de la marcha de seguridad.

De igual forma, ante anomalías o imprevistos, el paso de los trenes podría verse afectado y el servicio podría suspenderse. Así, te recomendamos estar al pendiente del estado del servicio en las 12 líneas del Metro CDMX, así como en unotv.com.

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