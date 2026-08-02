Acumulación histórica de agua en CDMX: equivale a más de mil albercas olímpicas

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Lluvias dejan acumulación extraordinaria de agua en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias intensas registradas la tarde y noche del sábado en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) provocaron una acumulación de más de 3.7 millones de metros cúbicos de agua, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), por lo que el Gobierno capitalino activó el operativo Plan Tlaloque 2.0 para atender las afectaciones.

El volumen acumulado en la capital equivale aproximadamente a más de mil 500 albercas olímpicas llenas, considerando que una alberca de este tipo tiene una capacidad cercana a los 2 mil 500 metros cúbicos de agua.

En tanto, en la Zona Metropolitana del Valle de México, el registro tras la tormenta alcanzó 8 millones 420 mil 995 metros cúbicos de agua, de acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia.

Las autoridades informaron que las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo, lo que generó afectaciones principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa, donde se desplegaron brigadas para retirar acumulaciones de agua y liberar vialidades.

¿Dónde llovió más en la CDMX durante la tormenta?

Los registros pluviométricos de la SEGIAGUA indicaron que las zonas con mayor intensidad de lluvia fueron:

Estación 100 Metros , en Gustavo A. Madero, con 33.75 milímetros

, en Gustavo A. Madero, con Deportiva , en Iztacalco, con 29.25 milímetros

, en Iztacalco, con Lindavista , en Gustavo A. Madero, con 25 milímetros

, en Gustavo A. Madero, con López Mateos , en Venustiano Carranza, con 22.5 milímetros

, en Venustiano Carranza, con Remedios , en Gustavo A. Madero, con 18.75 milímetros

, en Gustavo A. Madero, con Rosario, en Azcapotzalco, con 18.75 milímetros

También se reportaron acumulaciones en puntos del Estado de México (Edomex), como Vaso de Cristo, en Tlalnepantla, y La Caldera, en Los Reyes Acaquilpan.

¿Qué acciones realizó el Gobierno de CDMX por las lluvias?

Como parte del Plan Tlaloque 2.0, la SEGIAGUA desplegó 126 elementos operativos, entre personal técnico, ingenieros y cuadrillas especializadas en atención de drenaje.

Además, se utilizaron 51 equipos de apoyo, entre ellos:

Siete vehículos de bombeo de emergencia.

15 unidades hidroneumáticas.

11 equipos Hércules.

Tres pipas de agua tratada.

Cuatro cajas secas.

Vehículos de supervisión y apoyo operativo.

Las brigadas reportaron la atención del 100% de los encharcamientos registrados en las alcaldías afectadas.

Uno de los puntos donde se realizaron trabajos fue el Eje Central, a la altura del cruce con Clave, en Gustavo A. Madero, donde se utilizó equipo especializado para acelerar el desalojo del agua acumulada y recuperar la movilidad.

En Iztacalco, personal de la dependencia atendió anegaciones en vialidades como avenida Río Churubusco, Sur 2-A, Sur 4 y Sur 6, en la colonia Cuchilla, luego de la granizada registrada en la zona.

Lluvias afectan operación del Metro CDMX y dejan emergencias

Las precipitaciones también provocaron ajustes en el servicio del Metro CDMX. La Línea 3 operó de manera provisional entre las estaciones La Raza y Universidad, en ambos sentidos, debido al ingreso de agua en la zona de vías.

El servicio quedó suspendido temporalmente entre La Raza e Indios Verdes, mientras personal del Sistema de Transporte Colectivo realizaba labores para garantizar condiciones seguras de operación.

Además, la Línea 5 recuperó su funcionamiento habitual después de que equipos de emergencia retiraran un árbol que cayó sobre la zona de vías con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Los bomberos capitalinos informaron que atendieron:

38 árboles caídos

30 encharcamientos

Cinco postes derribados

Tres cortocircuitos

También realizaron el rescate de cuatro vehículos atrapados por la acumulación de granizo en la colonia Paseos de Churubusco, en Iztapalapa.

En la colonia Central de Abasto (CEDA), elementos de emergencia auxiliaron a 40 personas que quedaron atrapadas en un negocio debido a la inundación provocada por la lluvia.

Las autoridades indicaron que los niveles en presas, ríos y cauces permanecieron estables y que las dependencias involucradas mantienen vigilancia permanente para atender posibles afectaciones derivadas de nuevas precipitaciones.

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