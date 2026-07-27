Se prevén lluvias fuertes y temperaturas cálidas para este lunes en CDMX

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Lluvia en CDMX sigue este domingo. Foto: Getty

Con base en el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este lunes 27 de julio, se prevén chubascos fuertes por la tarde en la Ciudad de México.

Asimismo, como informó el Meteorológico, la temperatura se mantendrá cálida para este lunes, con máximas de 27 °C.

Esta noche en la Ciudad de México, se prevén #lluvias en el sur y poniente.



El ambiente permanecerá #templado con cielo mayormente #nublado.



🌡️#Temperatura actual: 19 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Jvx2oWUpcC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 27, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 27 de julio

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 27 de julio se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad

No tirar basura en vía pública

Manejar con precaución

Mantener limpias coladeras y calles

En caso de #lluvias, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o conduciendo un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pdcvNNgr1p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 27, 2026

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