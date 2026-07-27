Metro CDMX opera sin cierres programados este lunes 27 de julio

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Metro no tiene cierres previstos. Foto: Cuartoscuro

Inicia una nueva semana para el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), el cual es utilizado por miles de usuarios diariamente. No obstante, para este lunes 27 de julio, no se tienen previstos cierres de estaciones.

Pese a las remodelaciones en la Línea 2 y en la Línea 7, las cuales provocaron suspensión del servicio en varias estaciones, los usuarios no serán afectados este inicio de semana, ya que el Metro CDMX no tiene cierres previstos.

Servicio inicia con normalidad en toda la red en esta semana

A pesar de las recientes remodelaciones y de las afectaciones en el servicio en las últimas semanas, las 12 líneas del Metro CDMX inician con normalidad este lunes.

Por ello, desde las 5:00 horas y hasta las 00:00 horas, los usuarios pueden descender y ascender en todas las estaciones de toda la red, debido a que no hay cierres previstos. No obstante, los trabajos de remodelación continúan en estaciones particulares. Sin embargo, el paso de los trenes no se ve afectado.

Línea 3 iniciará remodelaciones en 2027

Una de las próximas líneas a remodelarse, de acuerdo con lo anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es la Línea 3, la cual corre desde Indios Verdes hasta Universidad.

Sin embargo, los trabajos de remodelación comenzarán en el 2027, por lo que no hay cierres previstos en ninguna de las 21 estaciones que integran esta línea.

Anomalías y lluvias podrían afectar el servicio

De este modo, para este lunes 27 de julio, se mantiene el pronóstico de lluvias en la Ciudad de México. Debido a ello, como ocurrió este domingo, ante la presencia de precipitaciones el servicio podría verse afectado por la activación de la marcha de seguridad.

A su vez, anomalías e imprevistos podrían retrasar el paso de los trenes o provocar cierres temporales en las estaciones. De esta manera, te recomendamos estar al pendiente del estado del servicio en las redes sociales del Metro CDMX, así como en unotv.com.

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