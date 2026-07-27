De terror: chofer huye con presunto montachoques en el cofre este fin de semana; ve el video

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Chofer huye con montachoques en el cofre. Foto: Getty.

En redes sociales, usuarios comparten un video en el que se puede observar como el chofer de un taxi de aplicación se lleva a un presunto montachoques en el cofre, en un incidente ocurrido en la avenida Tláhuac de la Ciudad de México.

Chofer de taxi de aplicación se lleva a un presunto montachoques en el cofre

Usuarios de redes sociales comparten un video de tres minutos de duración en el que se puede ver cómo un chofer de taxi de aplicación se lleva a un presunto montachoques en el cofre de su vehículo en la CDMX.

🚨 Liberan calles y banquetas de El Cegor, en Ecatepec, durante el Operativo Rastrillo. Autoridades intervinieron vehículos, estructuras y comercios; además, 20 motocicletas fueron remitidas al depósito municipal.



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De hecho, fueron pasajeras las que grabaron y luego compartieron la grabación para denunciar que sufrieron un intento de montachoques mientras viajaban sobre la avenida Tláhuac, cerca de la estación Culhuacán del Metro de la Ciudad de México.

¿Qué pasó con este presunto montachoques?

Las pasajeras del taxista de aplicación relataron que primero el chofer de un microbús le cerró el paso al chofer que las transportaba de un momento a otro. Después, aseguran, varios hombres descendieron del camión para intentar atacar al conductor y abrir el automóvil donde viajaban.

Sí, aseguran que al menos cinco personas bajaron del microbús y se acercaron al automóvil en el que viajaban. Pero que también, al mismo tiempo, las personas que viajaban en otro vehículo detrás del que abordaban, igual se involucraron, por lo que indican que sospechan que estaban coludidos en el intento de montachoques.

Taxista de aplicación intenta escapar llevándose al presunto montachoques

Por todo esto, el taxista de aplicación tomó la decisión de escapar para no enfrentarse a todas las personas que rodeaban su vehículo. Aunque esto conllevó llevarse a uno de los presuntos montachoques en el cofre.

Entonces las pasajeras del taxi de aplicación le pidieron al chofer buscar y acercarse a los policías de la CDMX para pedir ayuda. Pero indicaron que aunque señalaron a los presuntos montachoques, los oficiales no hicieron nada.

Justo en el video, se escucha a las pasajeras pedir al chofer no bajar del automóvil y pedir ayuda a los policías, a la vez que el microbús los seguía.

Por ahora, no hay información oficial sobre este hecho por parte de las autoridades capitalinas, si se dio alguna detención o si ya hay una investigación en curso.

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