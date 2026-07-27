Video: SSC rescata a joven que intentó lanzarse de una plaza en Coyoacán

| 02:23 | Redacción Uno TV | Uno TV
Coyoacán
SSC rescató a joven en Coyoacán; ERUM la diagnosticó con ansiedad. Foto: Especial

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a una joven que se encontraba en riesgo de atentar contra su integridad física desde la azotea de una plaza comercial en la alcaldía Coyoacán. La intervención ocurrió durante un recorrido preventivo de vigilancia en la colonia Pueblo Los Reyes.

De acuerdo con la SSC, los oficiales fueron alertados por personal de seguridad privada del inmueble, quienes reportaron que una persona permanecía en la parte alta del edificio en una situación de peligro, por lo que acudieron de inmediato para atender la emergencia.

SSC rescata a joven en plaza comercial de Coyoacán

Al llegar al sitio, ubicado sobre Eje 10 y la calle Aurora, en la colonia Pueblo Los Reyes, los policías se acercaron de manera gradual para evitar poner en mayor riesgo a la joven.

En una acción inmediata, los uniformados se apoyaron sobre la marquesina del inmueble y lograron sujetarla por la cintura para ponerla a salvo en un lugar seguro, informó la SSC.

ERUM atendió a la joven tras el rescate

Después del rescate arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a la joven.

Tras proporcionarle los primeros auxilios, los especialistas conversaron con ella para tranquilizarla y persuadirla. Posteriormente, la diagnosticaron con crisis de ansiedad y neurosis depresiva.

La SSC destacó que la rápida intervención de los policías permitió evitar que la situación terminara en una tragedia. La joven quedó bajo resguardo mientras recibía la atención correspondiente por parte de los servicios de emergencia.

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