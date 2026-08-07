Lluvias fuertes continúan este viernes 7 de agosto en CDMX, advierte SMN

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Lluvia en CDMX. Foto: AFP

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este viernes 7 de agosto, se prevén más lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México. Asimismo, se espera caída de granizo y descargas eléctricas.

Por otra parte, como informó el Meteorológico, la temperatura se mantendrá ligeramente cálida para este viernes, con máximas de 26 °C.

Se mantendrán algunas #lluvias fuertes de forma puntual, acompañadas de actividad eléctrica e intervalos de chubascos. El ambiente será fresco.



Mañana continuarán las lluvias fuertes y ambiente cálido.#Temperatura actual: 15 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/ILWDIYSw8s — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026

Calor, vientos y lluvias para este viernes 7 de agosto

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 7 de agosto se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante vientos fuertes:

En caso de intensos vientos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Guarda o retira objetos del exterior que puedan caer

Cierra puertas y ventanas

Asegura techos y toldos que puedan volarse

Evita subir a lugares altos y procura quedarte en casa

Ante el pronóstico de #vientos fuertes en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:



▶️ No subas a lugares altos y expuestos al viento

▶️ Guarda y retira objetos del exterior que puedan caer

▶️ Cierra puertas y ventanas que puedan… pic.twitter.com/foAEuz413Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2026

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