Costo para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX durante agosto 2026

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Costo de tramitar la licencia permanente de CDMX en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

Tal y como lo dio a conocer en noviembre de 2025 la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, el programa para tramitar la licencia de conducir permanente sigue vigente este 2026, por lo que aquí te compartimos cuál es el costo que tienes que pagar en este mes de agosto para obtenerla.

¿Cuál es el costo y cómo se tramita la licencia permanente en agosto de 2026?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, para tramitar la licencia de conducir permanente este mes de agosto de 2026, es necesario tener una cuenta de Llave CDMX, por lo que, si no la tienes, debes crearla. Una vez cumplido este paso, se debe iniciar sesión.

Ya en la cuenta de Llave CDMX, hay que dirigirse a “Nuevo trámite” y seleccionar forma de pago, ya sea en línea o con línea de captura.

¿De cuánto es el pago que tienes que hacer en agosto de 2026 para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

Según la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, este pago será de mil 500 pesos

Además, deberás cargar tres documentos importantes:

Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)

Comprobante de no adeudos (de CDMX o el Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses)

Certificado de curso teórico de manejo (indispensable para quienes tramitan la licencia por primera vez)

Cuando el pago se vea reflejado, las autoridades de la Ciudad de México mandarán por correo electrónico una constancia que tendrá el nuevo número de licencia. Se puede descargar desde la Cuenta Llave CDMX Expediente.

Datos a tomar en cuenta para tramitar la licencia

El Gobierno capitalino señala algunos aspectos que deberán tomar en cuenta los interesados en tramitar su licencia de conducir permanente este agosto de 2026 en la CDMX:

Antes de comenzar, tendrás que comprobar que no tienes ninguna clase de adeudo pendiente que cumplir

pendiente que cumplir Si es la primera vez que vas a tramitarla, deberás solicitar una cita para realizar el “Curso teórico de conducción”

Y el pago del trámite, de mil 500 pesos, se refleja en un máximo de 72 horas

¿Cómo se solicita una cita?

Si quieres pedir una cita, tienes que entrar a la página de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX; se necesita la cuenta de Llave CDMX e iniciar sesión.

Si tienes dudas sobre este trámite, puedes entrar a la página oficial de las autoridades capitalinas para resolverla.

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