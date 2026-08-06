FGJCDMX recupera casa del muralista González Camarena tras denuncia por despojo

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Operativo en la colonia Del Valle. Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recuperó un inmueble perteneciente a la familia del muralista González Camarena, tras una denuncia por despojo. El operativo se llevó a cabo en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Recuperan domicilio del muralista González Camarena tras denuncia por despojo

El pasado 2 de julio, un familiar de González Camarena denunció que al regresar a su domicilio, ubicado en la calle Martín Mendalde, notó que sus llaves ya no abrían la puerta de entrada. Tras pedir ayuda a un pariente notaron desde afuera la presencia de cuatro hombres y una mujer dentro de la vivienda.

Once días después, el Ministerio Público inició la investigación, el 13 de julio, y ordenó diversas diligencias. Por su parte, Agentes de la Policía de Investigación comenzaron con las inspecciones del inmueble, además se recabaron las entrevistas de la denunciante y de una testigo, y se incorporó documentación relacionada con la posesión y propiedad del inmueble.

El pasado 4 de agosto, un juez de control otorgó la autorización para asegurar el inmueble como técnica de investigación y un día después se desplegó el operativo para recuperar la casa de la familia de González Camarena.

Denuncian despojos en la colonia Del Valle

Recordemos que hace un par de semanas, vecinos de la colonia Del Valle realizaron una serie de bloqueos para denunciar a una red de despojos que opera en la alcaldía Benito Juárez.

Los denunciantes mencionaron dos casos que ocurrieron este año en distintos inmuebles ubicados en la Cerrada Matías Romero. Uno en abril, en el número 57, y el más reciente, en el número 18 de la misma calle.

Sobre este último caso se sabe que tres mujeres invadieron la propiedad, destruyeron las cámaras de seguridad, forzaron las cerraduras y pusieron nuevas chapas.

Las autoridades ya detuvieron a dos responsables relacionadas con el despojo ocurrido en la Cerrada Matías Romero 18. Esta misma semana, un juez de control vinculó a proceso a Virginia “N” y a su hija, Diana “N”, por su presunta participación en el delito de despojo agravado.

Las autoridades no han informado si hay relación entre la red de despojos que opera en la Benito Juárez y el caso que involucra la casa del muralista González Camarena, aunque ya se han reportado varios casos en la misma colonia.

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