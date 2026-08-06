Vacaciones de verano dejarán derrama de más de 11 mil mdp en CDMX, estima Coparmex

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Castillo de Chapultepec. FOTO: Cuartoscuro

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que la temporada vacacional de verano generará una derrama económica de 11 mil 21 millones de pesos en la capital del país, impulsada principalmente por las graduaciones y el incremento de la actividad turística.

El organismo empresarial prevé que este movimiento económico beneficie de manera directa a 77 mil unidades económicas, donde laboran alrededor de 510 mil personas, al aumentar la demanda de bienes y servicios durante este periodo.

Graduaciones y turismo impulsarán el consumo

De acuerdo con Coparmex CDMX, las ceremonias de graduación, principalmente de educación media superior y superior, junto con la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, serán los principales factores que dinamizarán la economía capitalina durante las vacaciones de verano.

Estos eventos incrementan la demanda en diversos sectores relacionados con el turismo, el comercio y los servicios.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, destacó que el consumo interno continúa siendo uno de los principales motores de la economía de la capital.

“Cada temporada vacacional demuestra que el consumo interno sigue siendo uno de los principales motores de la economía capitalina. Detrás de cada viaje, de cada comida en familia o de cada celebración de graduación hay miles de empresas generando empleo, ingresos y oportunidades”, señaló.

El dirigente empresarial agregó que el reto es generar condiciones para que este dinamismo económico se convierta en crecimiento permanente y no solo en un fenómeno estacional.

Estos negocios serán los más beneficiados

Coparmex CDMX indicó que los sectores con mayores beneficios durante la temporada serán:

Agencias de viajes

Hoteles

Restaurantes

Centros de entretenimiento y recreación

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Salones de eventos

Cafeterías

Comercios y prestadores de servicios

El organismo explicó que estos giros registran un incremento importante en la demanda durante las vacaciones y en las celebraciones de fin de cursos.

Invitan a consultar el Semáforo Económico

Como parte de sus recomendaciones, Coparmex CDMX invitó a empresarios y ciudadanos a consultar el Semáforo Económico de la Ciudad de México, una herramienta gratuita que reúne indicadores sobre el comportamiento de la economía capitalina y busca apoyar la toma de decisiones financieras.

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