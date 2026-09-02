Lluvias fuertes y granizo: así estará el clima en CDMX este miércoles

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CDMX y Edomex esperan lluvias, descargas eléctricas y posible granizo

El Valle de México tendrá este miércoles 2 de septiembre cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias. En el Estado de México se esperan precipitaciones puntuales fuertes, mientras que en la Ciudad de México (CDMX) habrá intervalos de chubascos.

Durante la mañana se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, además de temperaturas frías en las zonas altas. Por la tarde, el ambiente cambiará de templado a cálido y aumentará la presencia de nubes.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/ePhiv8PRtM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

Lluvias fuertes y posible granizo en CDMX y Edomex

En el norte y noroeste del Estado de México se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones, deslaves, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

Para la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas. Las lluvias en el Valle de México estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se pronostica viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

¿Qué temperatura se espera en CDMX y Toluca?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estará entre 14 y 16 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C.

Para Toluca, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C, con una máxima de entre 20 y 22 °C.

Ante las lluvias fuertes previstas en el Estado de México, podrían registrarse afectaciones principalmente en el norte y noroeste de la entidad.