Sábado lluvioso en CDMX: se prevén tormentas eléctricas y granizo

| 03:00 | L G Suárez | UnoTV
Lluvias fuertes y granizo pegarán a CDMX y Edomex este sábado

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este sábado 29 de agosto condiciones de cielo nublado, ambiente fresco y presencia de lluvias fuertes, de acuerdo con el pronóstico compartido. Durante la mañana también se esperan bancos de niebla y lloviznas.

En zonas altas de la región se prevé ambiente frío durante las primeras horas del día. Para la tarde, las condiciones cambiarán a un ambiente templado, aunque continuará el cielo nublado y aumentará la probabilidad de precipitaciones en la CDMX y el centro y norte del Edomex.

Lluvias fuertes, descargas eléctricas y granizo en CDMX y Edomex

Durante la tarde se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas tanto en la Ciudad de México como en zonas del centro y norte del Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las condiciones de lluvia se presentarán bajo un escenario de cielo nublado y ambiente templado en buena parte de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en la CDMX?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 13 a 15 grados Celsius, mientras que la máxima se ubicará entre 22 y 24 grados.

Para Toluca, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 19 y 21 grados.

Rachas de viento podrían alcanzar los 50 km/h

También se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de entre 30 y 50 km/h.

El pronóstico para este sábado mantiene la probabilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo durante la tarde en la CDMX y el Estado de México.

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