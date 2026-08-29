Vinculan a proceso a dos por fraude en examen de ingreso a la UNAM

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A proceso a dos por fraude en examen de ingreso a la UNAM. Foto: X @FiscaliaCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de David “N” y Edgar “N”, investigados por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la Fiscalía, ambos hombres son señalados por presuntamente cobrar a aspirantes para responder en su lugar el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM.

Los imputados fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el pasado 25 de agosto.

Prisión preventiva para acusados de fraude en examen UNAM

Durante la audiencia, un juez determinó imponer a David “N” y Edgar “N” la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá reunir más elementos para esclarecer los hechos.

La FGJCDMX informó que las indagatorias continúan para determinar si existen otras personas involucradas en el presunto fraude.

También se busca establecer si este tipo de prácticas pudieron utilizarse en otros procesos de admisión.

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