Lluvias en CDMX provocan inundaciones y afectan vialidades en distintos puntos

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Las fuertes lluvias registradas este viernes en la Ciudad de México provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas del oriente y sur, donde se reportaron afectaciones a la circulación.

#Reportando 🌊 | Inundaciones ya al oriente de #CDMX. 🔴



⚠️⛈️ Fuertes estragos deja la lluvia a la altura de Los Arcos. Así se observa la entrada a Santiago #Acahualtepec sobre la #Ermita – #Iztapalapa, donde el agua ya cubre la vialidad. pic.twitter.com/v0kuap45yU — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 28, 2026

Lluvia provoca afectaciones en el oriente de CDMX y Línea A opera de forma provisional

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el oriente de la Ciudad de México, lo que afectó la operación de la Línea A del Metro. Debido a que el agua del exterior se filtró hacia las vías, el servicio se mantiene de manera provisional únicamente entre Pantitlán y Guelatao.

#Reportando ⛈️ | #Lluvia deja severos estragos en el oriente de #CDMX. 🔴



⚠️🌊 El Metro mantiene servicio provisional en #LíneaA únicamente de Pantitlán a Guelatao. El agua de la inundación exterior se ha filtrado a las vías.



📸: Jessy Bustos. pic.twitter.com/ttZhgTP3y6 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 29, 2026

#AvisoMetro: Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la Ciudad, la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos.



El tramo Guelatao-La Paz se encuentra sin servicio de trenes.

Se coordina con @RTP_CiudadDeMex para el apoyo de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 29, 2026

SGIRPC atiende encharcamiento en Iztapalapa

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acudió a la zona de Avenida Tláhuac y Cerrada Xóchitl, en la colonia San Andrés Tomatlán, alcaldía Iztapalapa, donde se registró un importante encharcamiento.

De acuerdo con la dependencia, el espejo de agua alcanzó aproximadamente 300 metros, con un tirante de 15 centímetros, debido a la insuficiencia de la red de drenaje.

Laboramos en Av. Tláhuac y Cerrada Xóchitl, col. San Andrés Tomatlán, @Alc_Iztapalapa, donde va causa de la insuficiencia de la red de drenaje, se registró un encharcamiento de 300 m de espejo por 15 cm de tirante.



Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX, liberó los accesorios… pic.twitter.com/NVq5VNoQm6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 29, 2026

Ante la acumulación de agua, personal operativo realizó trabajos para liberar los accesorios hidráulicos y reducir los niveles del encharcamiento.

Además, se solicitó el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), que acudió con equipo hidroneumático para realizar labores de desazolve y facilitar el desfogue del agua.

Usuarios reportan inundaciones en el puente de La Concordia

Las lluvias también generaron complicaciones para los automovilistas en el oriente de la Ciudad de México, a través de redes sociales, usuarios reportaron inundaciones en el puente de La Concordia, donde la acumulación de agua afectó la circulación vehicular.

Otra vez en el puente de la Concordia!!!



🚨 Inundada Av. Zaragoza tras fuertes #lluvias registradas en la zona. #PrecauciónVial #CDMX pic.twitter.com/cmIva26t9Y — Crónica NLD (@CronicasLDN) August 29, 2026

Asimismo, se informó sobre presencia de agua en avenida Zaragoza, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por esta zona.

Las condiciones de las vialidades podrían generar tránsito lento, por lo que se recomienda conducir con precaución y reducir la velocidad ante la presencia de agua sobre el pavimento.

#ATENCIÓN Servicio provisional de Pantitlán a Guelatao fuera de servicio Estación peñón viejo,Acatitla, Los Reyes y la Paz Linea A.



Por las fuertes lluvias que cayeron esta tarde en la zona oriente de la capital !! El agua inundó las vías del metro !! @MetroCDMX



Unidades de… pic.twitter.com/unzYhhEOkF — Israel Lorenzana (@israellorenzana) August 29, 2026

Al sur de CDMX también reportan afectaciones viales

Las precipitaciones no se limitaron al oriente de la capital. Al sur de la Ciudad de México también se registraron encharcamientos que complicaron el tránsito.

En la zona de San Ángel, usuarios de redes sociales reportaron acumulaciones de agua en diferentes vialidades, lo que provocó dificultades para circular.

Las autoridades mantienen labores de atención en los puntos donde se han registrado mayores acumulaciones de agua, mientras que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones.

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