Lluvias en CDMX provocan inundaciones y afectan vialidades en distintos puntos
Las fuertes lluvias registradas este viernes en la Ciudad de México provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas del oriente y sur, donde se reportaron afectaciones a la circulación.
Lluvia provoca afectaciones en el oriente de CDMX y Línea A opera de forma provisional
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el oriente de la Ciudad de México, lo que afectó la operación de la Línea A del Metro. Debido a que el agua del exterior se filtró hacia las vías, el servicio se mantiene de manera provisional únicamente entre Pantitlán y Guelatao.
SGIRPC atiende encharcamiento en Iztapalapa
Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acudió a la zona de Avenida Tláhuac y Cerrada Xóchitl, en la colonia San Andrés Tomatlán, alcaldía Iztapalapa, donde se registró un importante encharcamiento.
De acuerdo con la dependencia, el espejo de agua alcanzó aproximadamente 300 metros, con un tirante de 15 centímetros, debido a la insuficiencia de la red de drenaje.
Ante la acumulación de agua, personal operativo realizó trabajos para liberar los accesorios hidráulicos y reducir los niveles del encharcamiento.
Además, se solicitó el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), que acudió con equipo hidroneumático para realizar labores de desazolve y facilitar el desfogue del agua.
Usuarios reportan inundaciones en el puente de La Concordia
Las lluvias también generaron complicaciones para los automovilistas en el oriente de la Ciudad de México, a través de redes sociales, usuarios reportaron inundaciones en el puente de La Concordia, donde la acumulación de agua afectó la circulación vehicular.
Asimismo, se informó sobre presencia de agua en avenida Zaragoza, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por esta zona.
Las condiciones de las vialidades podrían generar tránsito lento, por lo que se recomienda conducir con precaución y reducir la velocidad ante la presencia de agua sobre el pavimento.
Al sur de CDMX también reportan afectaciones viales
Las precipitaciones no se limitaron al oriente de la capital. Al sur de la Ciudad de México también se registraron encharcamientos que complicaron el tránsito.
En la zona de San Ángel, usuarios de redes sociales reportaron acumulaciones de agua en diferentes vialidades, lo que provocó dificultades para circular.
Las autoridades mantienen labores de atención en los puntos donde se han registrado mayores acumulaciones de agua, mientras que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones.
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