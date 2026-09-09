Lluvias fuertes: habrá chubascos en CDMX este 9 de septiembre
Este miércoles 9 de septiembre, el Estado de México tendrá cielo medio nublado a nublado, ambiente frío en zonas altas y lluvias puntuales fuertes durante la tarde. Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.
En la Ciudad de México (CDMX) también se espera cielo medio nublado a nublado, así como intervalos de chubascos. Las lluvias en ambas entidades podrán estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.
¿A qué hora y dónde lloverá este miércoles en CDMX y Edomex?
Durante la mañana se pronostica un ambiente fresco en la región, mientras que en las zonas altas del Estado de México habrá condiciones frías y bancos de niebla. Para la tarde, el ambiente cambiará de templado a cálido y aumentará la probabilidad de precipitaciones.
En el suroeste del Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves.
Para la Ciudad de México, el pronóstico indica lluvias con intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros en 24 horas.
Las precipitaciones previstas tanto en la CDMX como en el Edomex podrán presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Temperaturas para CDMX y Toluca
En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C.
Para la ciudad de Toluca, en el Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 °C y una mínima de 9 a 11 °C.
Además, se espera viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h.
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