A un año de la explosión de la pipa en Iztapalapa, conoce a los Héroes de la Concordia en este reportaje de Uno TV

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El 10 de septiembre de 2025, una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP volcó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y provocó una explosión que dejó 32 personas fallecidas y 63 lesionadas.

A un año del accidente, Uno TV regresa al lugar de los hechos para reconstruir lo ocurrido y revisar qué ha pasado con las víctimas, las investigaciones y los acuerdos de reparación del daño.

La fuga de combustible y la posterior explosión generaron una enorme ola de fuego que alcanzó vehículos, transporte público, comercios y personas que se encontraban en la zona. Las imágenes de aquel día quedaron grabadas como una de las tragedias más impactantes registradas en la Ciudad de México.

Acompáñanos en este reportaje especial donde la negligencia y el abandono se encuentran cara a cara con el recuerdo de la tragedia.

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