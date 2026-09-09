A un año de la explosión de la pipa en Iztapalapa, conoce a los Héroes de la Concordia en este reportaje de Uno TV

| 18:50 | Ricardo Rivera | Uno TV

El 10 de septiembre de 2025, una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP volcó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y provocó una explosión que dejó 32 personas fallecidas y 63 lesionadas.

A un año del accidente, Uno TV regresa al lugar de los hechos para reconstruir lo ocurrido y revisar qué ha pasado con las víctimas, las investigaciones y los acuerdos de reparación del daño.

La fuga de combustible y la posterior explosión generaron una enorme ola de fuego que alcanzó vehículos, transporte público, comercios y personas que se encontraban en la zona. Las imágenes de aquel día quedaron grabadas como una de las tragedias más impactantes registradas en la Ciudad de México.

Acompáñanos en este reportaje especial donde la negligencia y el abandono se encuentran cara a cara con el recuerdo de la tragedia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora será y qué tipo de sismo se planteará en CDMX?

Ciudad de México

Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora será y qué tipo de sismo se planteará en CDMX?

Hoy No Circula, miércoles 9 de septiembre: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Ciudad de México

Hoy No Circula, miércoles 9 de septiembre: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

A un año de la tragedia del Puente de La Concordia: ¿qué se sabe de Uriel y Jazlyn, los menores sobrevivientes?

Ciudad de México

A un año de la tragedia del Puente de La Concordia: ¿qué se sabe de Uriel y Jazlyn, los menores sobrevivientes?

Agricultores y pacientes con fibrosis encabezan protestas en CDMX este 8 de septiembre

Ciudad de México

Agricultores y pacientes con fibrosis encabezan protestas en CDMX este 8 de septiembre

Etiquetas: , , ,