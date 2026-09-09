Hay alerta amarilla en la mitad de la CDMX por lluvias fuertes y posible caída de granizo

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Alerta amarilla en la mitad de la CDMX por lluvias. Foto: Cuartoscuro

Se activó alerta amarilla en 8 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, confirmó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Según reportes, las precipitaciones también afectarán las zonas del Estado de México cercanas a la capital.

Alerta amarilla en la mitad de la CDMX

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia capitalina informó que la alerta amarilla se activó para la tarde y noche de este 8 de septiembre, en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

De acuerdo con el pronóstico, se espera la posible caída de granizo en parte de la capital que permanece en alerta amarilla.

Reportan lluvias

En la cuenta de X de SASSLA Clima reportó la presencia de lluvias en la zona de Plaza Toreo. Acompañado de un video, la cuenta destacó la intensidad de las precipitaciones que se registran en la zona.

#Reportando ⛈️ | FUERTE lluvia local al norte y poniente de la #CDMX. ⚠️



🌧️🔴 Vista desde Plaza Toreo en Miguel Hidalgo. Lo más intenso de la tormenta se ha desarrollado hacia zonas altas del #EdoMéx. ¡Extreme precauciones por pavimento mojado!



📷: Panda_4739 pic.twitter.com/hgNgBlxlnw — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 9, 2026

Sin embargo, hasta el momento, autoridades de la capital no han reportado precipitaciones, aunque destacaron que “se espera que las lluvias se desarrollen e intensifiquen en la próxima hora, en demarcaciones del norte, oriente y sur de la ciudad”.

🌧️ Se observa desarrollo de zona aislada de #lluvia con intensidad fuerte y posible caída de #granizo en @AzcapotzalcoMx y @AlcaldiaMHmx.



Se espera que las lluvias se desarrollen e intensifiquen en la próxima hora, en demarcaciones del norte, oriente y sur de la ciudad.… pic.twitter.com/Fhcs1HMdpH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 9, 2026

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