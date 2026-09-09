Revisa tu credencial: ¿quién tendrá que renovar el INE antes del 2027?

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¿Quiénes tendrá que renovar el INE antes de 2027?. Foto: Cuartoscuro

Las elecciones de 2027 se acercan y el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal. Por ello, algunas personas deberán renovar o actualizar su credencial para votar antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

El proceso electoral federal 2026-2027 comenzará formalmente el próximo 10 de septiembre de 2026, mientras que desde el 1 de septiembre inició la Campaña de Actualización del Registro Federal de Electores.

¿Quiénes deben renovar o actualizar su INE antes de 2027?

La credencial para votar es uno de los documentos indispensables para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Ante la cercanía de las elecciones, el INE contempla diferentes trámites para mantener actualizada la información del electorado.

Entre los principales casos se encuentran:

Cambios de domicilio.

Credenciales que pierdan vigencia.

Jóvenes que estén próximos a cumplir 18 años , de acuerdo con los plazos establecidos por el INE.

, de acuerdo con los plazos establecidos por el INE. Corrección o actualización de datos personales.

En el caso de las personas cuya credencial pierde vigencia, es importante realizar el trámite correspondiente para contar con una identificación actualizada y evitar inconvenientes al momento de votar.

También deberán acudir a un módulo quienes hayan cambiado de domicilio, ya que mantener actualizada esta información permite que los datos del elector correspondan con su residencia.

¿Qué documentos necesitas para renovar el INE?

Para realizar un trámite relacionado con la credencial para votar, el INE solicita documentación para acreditar la identidad, nacionalidad y domicilio de la persona.

De manera general, se requiere presentar:

Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad.

Identificación con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Es recomendable presentar los documentos en original y consultar previamente los requisitos específicos del trámite que se realizará. Para conocer la ubicación del módulo más cercano, la ciudadanía puede utilizar el sistema oficial Ubica tu Módulo del INE.

¿Cuándo comienza el proceso electoral 2026-2027?

Aunque el proceso electoral federal 2026-2027 comenzará formalmente el 10 de septiembre de 2026, el INE inició desde el 1 de septiembre la Campaña de Actualización del Registro Federal de Electores.

Durante esta etapa, la ciudadanía podrá realizar distintos trámites relacionados con su credencial para votar, entre ellos cambios de domicilio, reposiciones y actualización de datos.

El Consejo General del INE aprobó un plan integral y calendario para la organización de los comicios, que contempla 505 actividades, vinculadas con 103 procedimientos y 44 procesos institucionales.

La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027, a continuación te presentamos una tabla de los próximos eventos electorales del INE:

Etapa ¿Qué ocurre? Fecha clave 1. Planeación Se aprueban reglas, documentación y se inicia formalmente el proceso electoral. 1 de septiembre de 2026 2. Órganos electorales Se instalan los Consejos Locales y Distritales del INE. 30 sep. y 30 nov. 2026 3. Reglas de competencia Se establecen reglas para candidaturas, gastos de campaña, coaliciones y candidaturas independientes. Octubre-noviembre 2026 4. Ciudadanía y capacitación Se realizan sorteos y se selecciona/capacita a la ciudadanía que participará como funcionaria de casilla. Dic. 2026 – abr. 2027 5. Candidaturas Los partidos registran a sus candidatas y candidatos y acreditan representantes. 22 mar. – 3 abr. 2027 6. Organización electoral Se preparan casillas, padrón y lista nominal, además de la documentación electoral. Marzo-mayo 2027 7. Logística Se distribuyen documentos y materiales electorales a las casillas. Abril-junio 2027 8. Jornada electoral y resultados Se realiza la elección, los cómputos y finalmente la asignación de diputaciones de representación proporcional. 6 de junio – 23 de agosto de 2027

Tramita o actualiza tu INE

La consejera electoral Carla Humphrey informó sobre la ampliación de los días y horarios de atención en los módulos del INE durante septiembre.

A través de sus redes sociales, señaló que las personas cuya credencial vence este año recibirán una notificación para que acudan a actualizarla lo antes posible.

📢 Arranca septiembre y en los módulos del @INEMexico ampliamos días y horarios de atención 🗓️



De cara a las #Elecciones2027 reforzamos los trabajos para actualizar el Padrón Electoral y la Lista Nominal, así como para expedir, renovar y entregar credenciales para garantizar que… pic.twitter.com/7hqhufqzgu — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) September 7, 2026

Es necesario que quienes tengan pendiente algún trámite relacionado con su credencial pueden acudir al módulo que les corresponda para realizar el procedimiento.

El INE lleva a cabo estas acciones como parte de los trabajos de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, de cara a las elecciones de 2027.

Por ello, quienes tengan una credencial que perderá vigencia, hayan cambiado de domicilio o necesiten corregir algún dato deberán considerar realizar el trámite con anticipación.

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