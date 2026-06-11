Lluvias fuertes seguirán este jueves en CDMX; prevén tormentas

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Lluvias fuertes y descargas eléctricas afectarán CDMX. FOTO: cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México mantendrán condiciones de lluvias fuertes durante este jueves 11 de junio, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial. Las precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente desde las primeras horas del día y estar acompañadas por descargas eléctricas, principalmente en zonas del centro, oriente y suroeste de ambas entidades.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, con cielo medio nublado a nublado y presencia de bancos de niebla en zonas altas de la región. Las autoridades también prevén que las lluvias continúen de manera aislada en distintos puntos del Valle de México.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/nxi8zo05js — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 11, 2026

Lluvias fuertes y descargas eléctricas en CDMX y Edomex

Por la tarde, el ambiente cambiará a templado o cálido, aunque el cielo permanecerá nublado. El pronóstico indica una probabilidad de lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en un periodo de 24 horas tanto en la CDMX como en el Edomex.

Estas condiciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones viales.

Lluvia amenaza el México vs Sudáfrica tras inauguración del Mundial

Los aficionados que asistirán al partido México contra Sudáfrica este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México deberán prepararse para una jornada con lluvias y fuertes rachas de viento.

Temperaturas previstas para este jueves

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de entre 14 y 16 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 grados.

Para el caso de Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de entre 10 y 12 grados y una máxima de 19 a 21 grados Celsius.

Viento y condiciones para el Valle de México

Además de las lluvias, se espera viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre las condiciones atmosféricas en la región, donde las precipitaciones podrían continuar de manera intermitente durante gran parte de la jornada.

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