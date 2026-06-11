Colapsa Tlalpan por caravana de madres buscadoras rumbo al Estadio Ciudad de México

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Madres buscadoras avanzan hacia el Estadio. Foto: Especial | Cuartoscuro

La tarde de este miércoles, la circulación en Calzada de Tlalpan quedó afectada por el paso de una caravana de madres buscadoras que se dirige al Estadio Ciudad de México. Integrantes de colectivos y jóvenes provenientes de la Universidad Pedagógica Nacional también se concentraron en la zona para acompañar la movilización.

El cierre vial ocurre a la altura de la estación Registro Federal del Tren Ligero, donde decenas de automovilistas permanecen atrapados en filas kilométricas.

Madres buscadoras avanzan sobre Calzada de Tlalpan

Los colectivos mantienen su recorrido hacia el estadio, donde se prevé una concentración de grupos provenientes de distintas entidades del país. Automovilistas enfrentan filas kilométricas y tránsito prácticamente detenido sobre distintos tramos de Tlalpan, mientras buscan alternativas para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.

La carga vehicular también comienza a impactar avenidas cercanas y accesos secundarios. Elementos de tránsito realizan cortes a la circulación para permitir el avance de la caravana.

Pese al caos vial en la zona, el servicio del Tren Ligero continúa operando de manera normal y no ha sido suspendido.

Tráfico en CDMX se extiende por varios kilómetros

La afectación vial ya alcanza distintos tramos de Tlalpan, una de las principales arterias del sur de la Ciudad de México. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del congestionamiento y reportaron tiempos de traslado mucho mayores a lo habitual.

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han informado cuánto tiempo permanecerán los cierres ni el tiempo estimado para liberar la circulación.

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