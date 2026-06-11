A horas de la inauguración del Mundial 2026, madres buscadoras mantienen velada esta noche en Tlalpan

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Horas antes de la inauguración del Mundial 2026, colectivos y familiares de personas desaparecidas de al menos 10 estados del país realizaron la jornada “Iluminemos la búsqueda” sobre Calzada de Tlalpan, rumbo al Estadio Ciudad de México. La movilización tuvo como objetivo visibilizar la crisis de desaparición y el rezago forense que enfrentan miles de familias en México.

Las familias intentaron avanzar de manera pacífica hacia un puente donde, en meses recientes, han realizado actividades de memoria como partidos de futbol y colocación de fichas de búsqueda. Sin embargo, denunciaron que el paso les fue impedido por las autoridades. A pesar de ello, mantuvieron la protesta y reiteraron que sus acciones no buscan obstaculizar el torneo internacional.

Se vivieron momentos de tensión cuando se hizo presente el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien se retiró del lugar entre rechiflas de los manifestantes y algunos empujones.

Madres buscadoras exigen prioridad para personas desaparecidas

A unas horas del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, las madres buscadoras exigieron que las autoridades destinen la misma voluntad política y recursos para la búsqueda de personas desaparecidas que los utilizados para la organización de grandes eventos internacionales.

Durante un pronunciamiento, señalaron que no puede existir una celebración completa mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos en distintas regiones del país.

“En México no puede haber fiesta completa mientras haya familias buscando en vida en campo, en oficinas, en fosas, en expedientes y en la memoria”, expresaron durante la manifestación.

Colectivos piden más recursos para la búsqueda

Las integrantes de los colectivos afirmaron que la localización de personas desaparecidas debe ser una prioridad nacional. Además, demandaron que las instituciones destinen esfuerzos similares a los desplegados para la realización del Mundial 2026.

“Exigimos para la búsqueda de personas desaparecidas la misma voluntad política que se despliega para los grandes eventos públicos, para los grandes torneos, para los grandes mundiales de fútbol”, señalaron.



Veladoras y flores en memoria de las víctimas

Como parte de la jornada, familiares de personas desaparecidas encendieron veladoras y colocaron una cruz elaborada con flores de cempasúchil en memoria de sus seres queridos y de las miles de víctimas de desaparición que hay en el país.

Los colectivos señalaron que continuarán realizando actividades de memoria y visibilización durante las próximas semanas para mantener vigente la exigencia de búsqueda y justicia.

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