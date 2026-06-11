Adelantan operativo Última Milla en Tlalpan y afectan a usuarios del transporte público
El operativo “Última Milla” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Gobierno de la Ciudad de México se adelantó varias horas afectando a usuarios del transporte público en Calzada de Tlalpan.
“- Habían quedado que iban a hacer un cierre como a las 11 de la noche y no ahorita, la verdad que hacen un desastre
– ¿Desde dónde viene caminando?
– Desde periférico
– ¿Hasta dónde va?
– Hasta el metro Puebla”
Cruz / afectado por “Última milla”
Así te lo informamos en UnoTV:
Visiblemente molestos por los cierres, los ciudadanos tuvieron que caminar varios kilómetros sin opción de transporte para llegar a sus destinos.
“Buscar transporte para ver cómo poder llegar al metro a Tlalpan, allá a General Anaya”
Daniel Pérez / afectado por “Última milla”
“- Fui a Xiomali y ya no había transporte y me tuve qué regresar, voy para allá, para Taxqueña.
– Son varios kilómetros
– Pues sí voy a ver si encuentro algún transporte
– ¿Qué le parece este operativo?
– Hubieran avisado que no iba a haber o que se iba a suspender a buena hora”
Armando / afectado por “Última milla”
El operativo estaba programado para iniciar a la medianoche de este miércoles, pero ante las manifestaciones programadas fue adelantado. Miles de policías tomaron las principales calles y avenidas alrededor del Estadio Ciudad de México donde habrá un perímetro de 1.6 kilómetros.
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