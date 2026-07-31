Lluvias fuertes y cielo nublado afectarán la CDMX este viernes

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Lluvias fuertes en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un viernes con probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico oficial. Durante la mañana se espera cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad.

Después del mediodía, se espera ambiente caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado a nublado y lluvias fuertes con chubascos.

Las autoridades también prevén un ambiente de templado a cálido durante la tarde, con precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas en distintas zonas del Valle de México. Las lluvias se concentrarán principalmente en el oeste, centro y oriente del Estado de México, además de la capital del país.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas⬇️ pic.twitter.com/8IJKz5ETgN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 31, 2026

Lluvias fuertes en CDMX y Estado de México con descargas eléctricas

El pronóstico indica que en la CDMX la temperatura máxima será de 26 a 28 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 14 y 16 grados.

En Toluca, Estado de México, se espera una temperatura máxima de 23 a 25 grados y una mínima de 8 a 10 grados Celsius.

Además, se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Así será el ambiente durante el día en el Valle de México

Durante las primeras horas del día persistirá un ambiente fresco a templado en la región, con condiciones frías en las zonas altas y presencia de bruma.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado y aumentará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico oficial.

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