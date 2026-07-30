¿Buscas trabajo? CDMX ofrece más de 3 mil vacantes con sueldos superiores a 25 mil pesos

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Vacantes de empleo ofrecen salarios superiores a 25 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

Las personas que buscan incorporarse al mercado laboral o cambiar de empleo tienen nuevas opciones en la capital del país. La Ciudad de México (CDMX) publicó en el Periódico de Ofertas de Empleo de julio, una herramienta del Servicio Nacional de Empleo (SNE) CDMX que concentra 3 mil 184 vacantes disponibles en las 16 alcaldías.

La publicación incluye oportunidades para personas con diferentes niveles de escolaridad, desde quienes buscan su primer empleo hasta perfiles técnicos y profesionales con experiencia. Entre las plazas disponibles destacan algunas con sueldos superiores a los 25 mil pesos mensuales, además de prestaciones y contratación formal.

Top de trabajos que ofrece la CDMX con mejores sueldos en julio de 2026

Dentro del Periódico de Ofertas de Empleo CDMX, los salarios varían de acuerdo con el puesto, la experiencia requerida y el nivel de especialización solicitado. Entre las oportunidades con remuneraciones más altas se encuentran plazas dirigidas a perfiles administrativos, técnicos y profesionales.

Algunas de las vacantes destacadas incluyen:

Puestos profesionales, especializados y de supervisión: con salarios que pueden superar los 25 mil pesos mensuales , principalmente para personas con experiencia laboral, por ejmplo, en esta edición hay una plaza para una ginecóloga con un sueldo de 25 mil 665 pesos y varias plazas para gerentes comerciales con sueldos de 20 mil pesos.

con salarios que pueden superar los , principalmente para personas con experiencia laboral, por ejmplo, en esta edición hay una y Áreas administrativas, tecnología, mantenimiento especializado y servicios profesionales: con opciones para perfiles con estudios de nivel medio superior y superior como analistas, psicólogos y reclutadores, entre otros; con sueldos de hasta 15 mil pesos .

con opciones para perfiles con estudios de nivel medio superior y superior como analistas, psicólogos y reclutadores, entre otros; con sueldos de hasta . Cargos operativos y técnicos: dirigidos a personas con capacitación específica y experiencia en sectores productivos como cocineros, electromecánicos y enfermeros, entre otros; con sueldos desde 9 mil y hasta 15 mil pesos.

La oferta laboral también contempla puestos como auxiliares administrativos, personal de ventas, mantenimiento, atención al cliente, transporte, almacén y diversas actividades que permiten la incorporación de personas con distintos perfiles educativos.

¿Qué requisitos piden para las vacantes de empleo en CDMX?

Las condiciones para postularse dependen de cada plaza publicada. El Periódico de Ofertas de Empleo permite identificar la vacante de acuerdo con el nivel de estudios, experiencia, zona donde se ubica el puesto y los requisitos solicitados por cada empresa o institución.

Para participar en alguna oportunidad laboral, las personas interesadas deben localizar la plaza que corresponda a su perfil, revisar los datos de contacto o registro en este servicio gratuito de la CDMX e iniciar el proceso de postulación indicado.

La herramienta busca facilitar el vínculo entre empleadores y personas buscadoras de empleo, al concentrar en un solo documento opciones laborales disponibles en distintas zonas de la capital.

¿Dónde consultar el Periódico de Ofertas de Empleo CDMX julio 2026?

El documento puede consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y del Servicio Nacional de Empleo CDMX, donde se publican las ediciones periódicas con las vacantes disponibles.

Las autoridades capitalinas señalan que esta publicación forma parte de las acciones para fortalecer la vinculación laboral y facilitar el acceso a empleos formales para habitantes de la ciudad.

Además de los puestos con mejores salarios, el listado ofrece alternativas para jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, personas que desean cambiar de empleo y trabajadores con diferentes niveles de preparación.

La recomendación para quienes estén interesados es revisar directamente la vigencia de cada vacante, cumplir con los requisitos solicitados y utilizar únicamente los canales oficiales para evitar posibles fraudes durante los procesos de contratación.

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