Detienen a presunta líder de banda de despojo en la colonia Del Valle

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvieron a una mujer identificada como Virginia “N” por su presunta participación en el despojo de inmuebles en la colonia Del Valle. Las autoridades investigan a la acusada por liderar una red dedicada a ocupar viviendas y, según uno de los denunciantes, ella habría utilizado un documento de sucesión presuntamente irregular para reclamar una propiedad cuyo dueño falleció años antes.

La detención ocurrió el 29 de julio en la colonia Doctores, junto con su hija. Un juez de control les impuso prisión preventiva, mientras se define su situación jurídica.

Presunto documento de sucesión está bajo investigación

El caso se relaciona con una vivienda ubicada en Cerrada Matías Romero 57, donde, de acuerdo con la denuncia, Virginia “N” llegó el 28 de abril de 2026 acompañada de unas 15 personas, entre ellas cerrajeros, albañiles y policías, para ingresar al inmueble.

El afectado del inmueble aseguró que el grupo intimidó a vecinos durante la ocupación.

Pasan unos vecinos y fingen como que no están haciendo nada; sí, eran como 15, entre cerrajeros, albañiles y gente de golpeo. Sí llegan a amedrentar a los vecinos.

Según el denunciante, cuando intentó recuperar la vivienda también recibió amenazas. “Por supuesto. ‘Y ya lléganle, porque si no te va a cargar la ching… y no sabes con quién te metes'”, afirmó al recordar lo que, asegura, le dijeron durante los hechos.

Denunciante asegura que el propietario murió antes de la supuesta sucesión

El afectado señaló que presentó ante las autoridades documentación del Registro Público de la Propiedad. Según lo mencionado, la evidencia presentaría inconsistencias en la presunta sucesión utilizada para reclamar el inmueble.

Compartí archivos donde vienen cambios en el Registro Público de la Propiedad, donde supuestamente el señor le está cediendo las propiedades a uno de los hijos y eso fue en 2026… el señor murió desde el 2021.

Durante el ingreso al inmueble, la propia Virginia “N” rechazó las acusaciones cuando vecinos y medios de comunicación la cuestionaron.

Yo soy la dueña. No estoy despojando… que vaya con un documento público y vaya ante la autoridad.

Juez impone prisión preventiva

La detención de Virginia “N” y su hija ocurrió después de que vecinos de la colonia Del Valle denunciaran que ambas fueron captadas presuntamente intentando ingresar a otra vivienda de la zona.

Durante la audiencia de este jueves, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que un juez aplazó la resolución sobre su vinculación a proceso hasta el 4 de agosto.

El denunciante explicó que ambas permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

Ella y su hija pidieron 144 horas. Va a estar en prisión preventiva porque no se conoce domicilio alguno; durante toda la audiencia nunca se dijo algún domicilio donde pueda ser esta persona avisada.

Por ahora, las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación para determinar la posible responsabilidad de las acusadas y esclarecer el presunto uso de documentación irregular en este caso.

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