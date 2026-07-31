Protección Civil despliega operativo por olor a hidrocarburo en Iztacalco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión ECO en apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) para reforzar las labores de atención y coordinación tras el reporte de olor a hidrocarburo en el sistema de drenaje de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni evacuadas, mientras continúan las acciones de monitoreo en la zona.

⚠️IMPORTANTE⚠️



Una #MisiónECO de la #CNPC de la @SSPCMexico se despliega en apoyo a @Pemex para fortalecer las acciones de atención, coordinación y protección a la población ante el reporte de olor a hidrocarburo en el sistema de drenaje, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de… pic.twitter.com/ABrqlYnq78 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 30, 2026

¿Qué ocurre por el olor a hidrocarburo en Iztacalco?

La CNPC, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la misión tiene como objetivo fortalecer las acciones de atención, coordinación y protección a la población ante el reporte registrado en el drenaje.

Las autoridades mantienen recorridos de verificación para evaluar la situación y dar seguimiento a cualquier riesgo que pudiera presentarse.

Autoridades piden no acercarse a la zona

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que el monitoreo permanece de forma permanente y exhortó a la población a evitar acercarse al área mientras continúan las revisiones.

Hasta ahora, las autoridades informaron que:

No hay personas lesionadas

No se han realizado evacuaciones

Continúan los recorridos de verificación

Se mantiene el monitoreo permanente de la zona

La CNPC indicó que seguirá trabajando de manera coordinada con Pemex para atender el reporte y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a la información difundida por los canales oficiales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.