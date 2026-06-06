Lluvias fuertes y granizo amenazan a CDMX este sábado

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CDMX se prepara para lluvias, rayos y posible granizo. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un sábado con cielo nublado y ambiente fresco durante la mañana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Las condiciones cambiarán hacia la tarde, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones en ambas entidades.

Además de las lluvias, las autoridades prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del clima. También se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 km/h.

¿Sabes qué hacer en caso de caída de #granizo? 🌨️

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/XGXYRIXs7I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 6, 2026

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Estado de México

Para la tarde de este sábado 06 de junio, se pronostica ambiente templado y cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en 24 horas en el norte del Estado de México.

En la Ciudad de México, se esperan lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones estarán acompañadas por actividad eléctrica y posible granizo.

En cuanto a las temperaturas, la CDMX registrará una temperatura mínima de entre 14 y 16 grados Celsius y una máxima de entre 22 y 24 grados.

Para Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 17 a 19 grados Celsius.

El pronóstico también indica viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Las condiciones de lluvia previstas para este sábado podrían generar afectaciones puntuales, por lo que se recomienda seguir la información oficial sobre la evolución del clima.

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