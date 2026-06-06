SEMOVI suspende trámites de control vehicular en CDMX

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SEMOVI suspendió los trámites de control vehicular en CDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó que los trámites de control vehicular quedaron suspendidos hasta nuevo aviso debido a una falla en una plataforma externa utilizada para verificar los datos de las unidades particulares.

La dependencia explicó que la interrupción no está relacionada directamente con sus sistemas, sino con una herramienta externa indispensable para validar la información de los vehículos. Por ello, los servicios permanecerán detenidos mientras se restablece el funcionamiento de la plataforma.

Para evitar afectaciones a las personas usuarias, la SEMOVI indicó que contactará a quienes tengan una cita programada para estos trámites. La comunicación se realizará mediante el correo electrónico notificacion.semovi@cdmx.gob.mx y el número telefónico 55 1364 0326, con el fin de reagendar las citas y garantizar una atención ágil una vez que se normalice el servicio.

La dependencia no precisó una fecha para la reanudación de los trámites, por lo que la suspensión permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

Licencias permanentes y Tipo A y B continúan operando

Aunque los trámites de control vehicular están suspendidos, los módulos que ofrecen servicios para la expedición de la licencia permanente, así como las licencias Tipo A y Tipo B, continúan brindando atención de manera normal.

Las personas interesadas pueden agendar una cita a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad, ingresando con su cuenta Llave CDMX. También existe la opción de realizar el trámite de manera presencial en los módulos habilitados.

Los horarios de atención para estos servicios son:

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

SEMOVI mantendrá informada a la ciudadanía

La Secretaría de Movilidad lamentó los inconvenientes ocasionados por esta situación y reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances relacionados con la normalización de los servicios afectados.

Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer cuándo quedará resuelta la falla que mantiene suspendidos los trámites de control vehicular en la capital del país.

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