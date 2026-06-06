Remodelación de Metro Auditorio sigue inconclusa a días del Mundial 2026

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Desde hace más de cinco meses continúan las obras de remodelación en la estación Auditorio del Metro, una de las más importantes de la Línea 7. Uno de sus accesos permanece cerrado desde el pasado 28 de diciembre, mientras trabajadores aún realizan labores para colocar vitrales y concluir diversos detalles de la renovación.

A pocos días del inicio de actividades relacionadas con el Mundial 2026, usuarios y vecinos observan que los trabajos siguen en marcha. En la zona todavía hay escombros acumulados sobre la banqueta de avenida Chivatito, mientras continúan las maniobras para instalar estructuras que sostendrán los vitrales con figuras de colibríes y ajolotes.

Metro Auditorio mantiene áreas cerradas pese a remodelación

Dentro de la estación, una parte de las instalaciones continúa cerrada al público. Una lona colocada en el sitio informa que la renovación será entregada próximamente, aunque no se especifica una fecha definitiva.

Pese a ello, el servicio de trenes opera con normalidad. El resto de las instalaciones remodeladas fue entregado el pasado 18 de mayo y presenta diversas mejoras para los usuarios.

Entre los cambios destacan nuevos pisos y muros de piedra negra, pantallas para anuncios, señalización bilingüe en español e inglés, así como torniquetes con puertas automáticas de cristal.

También fueron instalados nuevos vitrales decorativos con figuras de colores, como parte de la renovación visual de la estación.

Usuarios detectan fallas en la estación Auditorio

Sin embargo, algunos usuarios aseguran que la remodelación todavía presenta detalles pendientes. Entre las observaciones destacan zonas donde el mosaico de las escaleras comienza a desprenderse y la presencia de cables expuestos en algunas áreas.

Samuel Palomares, usuario del Metro, consideró que la obra aún no está terminada y señaló que persisten problemas relacionados con la accesibilidad.

Además, personas con dificultades de movilidad indicaron que hacen falta elevadores y escaleras eléctricas en todos los accesos para facilitar el ingreso a la estación.

Retrasos generan saturación en la Línea 7

La demora en la conclusión de las obras también provoca afectaciones en la operación diaria. Debido a que algunos accesos permanecen cerrados, los pasillos registran momentos de saturación y los pasajeros enfrentan dificultades para abordar los trenes en horas de mayor demanda.

Mientras continúan los trabajos, usuarios esperan que la renovación de Metro Auditorio quede concluida en los próximos días.

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