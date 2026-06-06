Cae exasistente de Adela Micha, habría usado firma falsa para contratar deudas

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Suzanne “N”, abria cometido delitos patrimoniales. Foto: Getty/Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este viernes la detención de Suzanne “N”, exasistente de la comunicadora Adela Micha, por su presunta participación en el delito de uso de documento falso.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría utilizado documentos con firmas atribuidas a la periodista para obtener un préstamo y generar compromisos económicos sin autorización. La imputada fue localizada en el estado de Morelos y posteriormente trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

La acusan de obtener préstamos con firmas que Adela Micha desconoció

Según la Fiscalía capitalina, el caso comenzó tras una denuncia presentada por la comunicadora en junio de 2025, luego de detectar documentos elaborados años atrás que contenían firmas presuntamente suyas, pero que aseguró nunca haber firmado.

📝 Aprehendimos a Suzanne “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de uso de documento falso, derivado de hechos que habrían afectado el patrimonio de una comunicadora.



La investigación inició en junio de 2025 tras la denuncia presentada por la… pic.twitter.com/akdz07byOc — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 5, 2026

Entre los documentos investigados se encuentran contratos, convenios y pagarés que habrían sido utilizados para obtener recursos económicos y generar obligaciones financieras a nombre de la víctima.

La dependencia señaló que durante las indagatorias se realizaron análisis periciales de las firmas y se recopilaron distintos elementos de prueba para determinar si los documentos fueron utilizados sin autorización.

La investigación permitió establecer, según la Fiscalía, que dichos papeles habrían servido para obtener un préstamo por un millón de pesos y formalizar adeudos por montos superiores.

No era la primera investigación en su contra

La detención ocurre mientras Suzanne “N” enfrenta otro proceso penal relacionado también con una denuncia presentada por la misma comunicadora.

En esa carpeta de investigación, la Fiscalía la señala por una presunta administración fraudulenta de recursos vinculados con actividades profesionales de la periodista.

De acuerdo con las autoridades, cuando trabajaba como asistente habría recibido depósitos relacionados con proyectos de comunicación sin que la víctima tuviera conocimiento de esos movimientos.

La Fiscalía sostiene que las investigaciones permitieron detectar operaciones por más de un millón de pesos que habrían sido realizadas sin autorización, motivo por el que ya existe un proceso judicial abierto por esos hechos.

La localizaron en Morelos y la trasladaron a la CDMX

La orden de aprehensión fue cumplimentada el 4 de junio en coordinación con autoridades de Morelos, luego de labores de localización realizadas por agentes de investigación.

Tras su captura, la mujer fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La Fiscalía indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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