Lluvias fuertes y granizo: así estará el clima en CDMX este sábado 5 de septiembre

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CDMX alcanzará hasta 28 grados este sábado

Este sábado 5 de septiembre, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente fresco en la región. En las zonas altas del Estado de México se espera ambiente frío.

Por la tarde cambiarán las condiciones, con ambiente templado a cálido y aumento de nublados. El Estado de México tendrá las lluvias de mayor intensidad, mientras que en la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos.

Lluvias fuertes amenazan al Estado de México este sábado

Durante la tarde se pronostican lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, principalmente en el oeste y suroeste del Estado de México. Estas precipitaciones podrían provocar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

En la Ciudad de México se esperan lluvias con intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm en 24 horas. Las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y existe posibilidad de caída de granizo.

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¿Cuál será la temperatura en CDMX y Toluca?

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre 12 y 14 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 28 °C.

En Toluca, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima estará entre 22 y 24 °C.

Durante la mañana dominará el ambiente fresco, aunque las condiciones serán más frías en las zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será de templado a cálido en la región.

Rachas de viento alcanzarán hasta 50 km/h

Además de las lluvias y posible granizo, se pronostica viento proveniente del este y sureste, con velocidades de 10 a 20 km/h.

Las rachas de viento podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h en la región durante este sábado.

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