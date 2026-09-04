¡Retumbó toda la CDMX! Fuerte trueno queda grabado en video

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Fuerte trueno alerta a capitalinos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un impresionante trueno que se escuchó durante la tarde lluviosa del jueves en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) quedó registrado en video y llamó la atención por la duración e intensidad del sonido.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa una toma del Ángel de la Independencia, alrededor de las 18:30 horas, mientras se registra lluvia en la zona.

De pronto, un destello aparece entre las nubes y, unos segundos después, se escucha un fuerte estruendo.

😳⛈️ ¡¿ESCUCHARON ESO?! Uno de los largos y pavorosos truenos que retumbaron esta tarde en #CDMX quedó grabado en video.



¿A ustedes también los agarró por sorpresa? 👀⚡️



Cuéntenme: ¿desde dónde lo escucharon y cómo se sintió? #rayo #tormenta #relámpago

Vista Ángel de la… pic.twitter.com/KcVlFIT2Ko — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 4, 2026

El audio del video muestra cómo el trueno se prolonga durante varios segundos, con usuarios de redes sociales que señalaron que el sonido habría durado más de 15 segundos, como se puede percibir en la cuenta de X de Webcams de México.

¿Por qué un trueno puede escucharse tan fuerte?

El trueno es el sonido provocado por una descarga eléctrica. Cuando ocurre un rayo, la corriente eléctrica calienta de manera extremadamente rápida el aire que se encuentra alrededor de su trayectoria.

Ese calentamiento provoca que el aire se expanda de forma súbita, generando una onda de presión que se propaga por la atmósfera y que nuestros oídos perciben como un trueno.

El sonido puede parecer prolongado porque un rayo puede recorrer un canal de gran longitud y las ondas sonoras provenientes de diferentes puntos de esa descarga llegan a los oídos en momentos ligeramente distintos. Además, el sonido puede reflejarse en nubes, edificios y otras superficies, haciendo que el estruendo parezca durar más.

La intensidad del trueno depende, entre otros factores, de la distancia del rayo, la trayectoria de la descarga y las condiciones de propagación del sonido. Por eso, cuando un rayo ocurre cerca, el trueno puede escucharse como un estruendo muy fuerte y repentino.

Video del fuerte trueno en CDMX se vuelve viral

El registro captado cerca del Ángel de la Independencia comenzó a circular en redes sociales debido a la fuerza del sonido.

En el video se aprecia primero la actividad eléctrica sobre el cielo capitalino y posteriormente se escucha el trueno. La combinación entre el destello y el estruendo hizo que el momento llamara especialmente la atención de quienes compartieron las imágenes con el audio.

Aunque algunos usuarios compararon el sonido con una explosión, las imágenes corresponden a un fenómeno meteorológico asociado con la tormenta.

Las lluvias de este jueves dejaron, además, un cielo cubierto en diferentes zonas de la capital, condiciones que favorecieron la presencia de actividad eléctrica.

El video muestra uno de los momentos más llamativos de la jornada y permite dimensionar cómo puede escucharse un trueno durante una tormenta en CDMX.

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