¡No hay paso! Eje Central suma más de 16 horas bloqueado por normalistas; aquí rutas alternas

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Normalistas mantienen bloqueado Eje Central. Foto: OVIAL CDMX

El Eje Central Lázaro Cárdenas permanece cerrado a la altura de avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a la presencia de estudiantes normalistas que mantienen una protesta en este punto del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

El cierre ya suma más de 16 horas y afecta la circulación para quienes buscan transitar por esta importante vialidad. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) recomendó evitar la zona y considerar otras rutas.

Los manifestantes pertenecen a la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla, y mantienen el bloqueo como parte de una protesta para exigir la liberación del abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Martínez.

#PrecauciónVial | Considera corte preventivo en Eje Central a partir de Art. 123, por manifestantes a la altura de Av. Juárez. #AlternativaVial Isabel la Católica y Av. Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/Dg7pbGdTQv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2026

¿Por qué está bloqueado Eje Central?

Los estudiantes instalaron un plantón con casas de campaña sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, donde permanecieron durante la noche ante la falta de respuesta a su demanda y, hasta el día de hoy continuan en el sitio.

La protesta mantiene cerrado el paso en este cruce y las autoridades viales establecieron además un corte preventivo sobre Eje Central a partir de Artículo 123, debido a la presencia de los manifestantes.

La afectación se concentra en una zona de alta circulación del Centro Histórico, por lo que se recomienda anticipar los traslados.

¿Cuáles son las alternativas viales por el bloqueo?

El Centro de Orientación Vial de la SSC-CDMX recomienda utilizar las siguientes alternativas viales:

Eje 1 Norte

Artículo 123

Isabel la Católica

Avenida Paseo de la Reforma

Para quienes se aproximen a Eje Central desde Artículo 123, también se recomienda optar por Isabel la Católica y Paseo de la Reforma para evitar el punto donde se encuentra la protesta.

¿Dónde está el bloqueo de los normalistas?

El cierre se mantiene en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a que los estudiantes permanecen en el lugar y no se ha informado de una hora para la reapertura, los automovilistas deben considerar posibles retrasos y revisar las condiciones de circulación antes de dirigirse hacia el Centro Histórico.

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