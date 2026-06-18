Lluvias fuertes y tormentas eléctricas golpearán CDMX este jueves

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Las lluvias en la Ciudad de México continuarán durante este jueves 18 de junio, de acuerdo con el pronóstico oficial. Desde las primeras horas del día se espera un ambiente fresco, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas de la capital.

Además, las autoridades prevén que durante la tarde aumente la nubosidad y se registren lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la CDMX, mientras que en el Estado de México podrían presentarse precipitaciones de mayor intensidad.

🌧️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/OASA8FvVvz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 18, 2026

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex este jueves

Durante la tarde, el ambiente pasará de templado a cálido, pero el cielo se tornará completamente nublado. El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México, acompañadas de actividad eléctrica.

En el Estado de México, principalmente en las regiones norte y noroeste, se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 24 horas, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y autoridades locales.

Temperaturas previstas para la Ciudad de México

Pese a las precipitaciones, las temperaturas se mantendrán relativamente agradables.

Para la Ciudad de México se pronostica:

Temperatura mínima: de 14 a 16 °C.

de 14 a 16 °C. Temperatura máxima: de 23 a 25 °C.

Mientras que para Toluca, Estado de México, se espera:

Temperatura mínima: de 9 a 11 °C.

de 9 a 11 °C. Temperatura máxima: de 19 a 21 °C.

También habrá rachas de viento en la capital

El pronóstico meteorológico señala además viento de componente oeste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h tanto en la Ciudad de México como en zonas del Estado de México.

Las condiciones de lluvia y tormentas eléctricas podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y noche, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en algunas vialidades.