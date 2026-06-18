Fan Fest del Zócalo se pinta de amarillo con la pasión colombiana

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La afición de Colombia tomó el protagonismo en el séptimo día de actividades del Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México. Con playeras amarillas, banderas y sombreros, cientos de seguidores se reunieron en la Plaza de la Constitución para seguir el debut de su selección en medio de un ambiente de fiesta y optimismo.

Entre cánticos de “Colombia, Colombia”, los aficionados destacaron la convivencia entre distintas culturas que ha generado el evento. Además, expresaron su confianza en figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, a quienes señalaron como piezas clave para conseguir un buen resultado.

Fan Fest del Zócalo reúne a miles de aficionados de Colombia

Fredy, turista colombiano, describió el ambiente como una celebración de hermandad entre países y aficionados al futbol. Incluso se mostró confiado en una victoria de su selección y aseguró que el equipo cuenta con jugadores capaces de marcar diferencia en la cancha.

María José Peña también compartió su entusiasmo y apostó por una actuación destacada de Luis Díaz, a quien señaló como el jugador que podría liderar el ataque colombiano.

La presencia de seguidores sudamericanos se hizo notar en distintos puntos del Zócalo capitalino, donde las actividades del Fan Fest continúan atrayendo a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Turistas colombianos disfrutan la Ciudad de México

Angie y Camilo, originarios de Cali, aprovecharon su visita para recorrer algunos de los sitios más emblemáticos de la capital mexicana antes de acudir al estadio.

Los visitantes aseguraron que disfrutaron experiencias en lugares como Xochimilco y Plaza Garibaldi, además de destacar el trato recibido por los mexicanos durante su estancia.

También resaltaron la gastronomía local. Entre los platillos que probaron mencionaron tacos, tortas, flautas y pozole, alimentos que calificaron como parte de una experiencia memorable en México.

México y Colombia, una relación de hermandad

Javier Díaz comentó que México es uno de los destinos donde los colombianos se sienten más acogidos. Durante su visita, dijo haber disfrutado distintos tipos de tacos y hasta tequila, experiencia que recordó entre risas.

Incluso aficionados de otras nacionalidades se sumaron al ambiente. Un turista alemán expresó su cariño por Alemania, Colombia y México, y aseguró sentirse atraído por la pasión y el ambiente que encontró en territorio mexicano.

Mientras tanto, el Fan Fest del Zócalo mantiene su actividad con miles de asistentes que continúan disfrutando la experiencia mundialista en el corazón de la Ciudad de México.

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