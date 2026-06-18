La lluvia no frenó la fiesta en el Ángel; colombianos celebran triunfo de su selección

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Colombia inicia con triunfo su participación en el Mundial 2026. FOTO: Cuartoscuro

Luego de la victoria de la Selección de Colombia por marcador de 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, cientos de aficionados colombianos se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de su equipo en el torneo mundialista. A pesar de la intensa lluvia registrada en distintos puntos de la capital, la fiesta continuó en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

Desde antes del encuentro, seguidores de Colombia habían abarrotado las inmediaciones del Ángel de la Independencia para mostrar su apoyo a la escuadra cafetera en su debut mundialista. Sin embargo, fue tras el silbatazo final cuando la celebración alcanzó su punto más alto.

Videos compartidos en redes sociales muestran a decenas de personas portando camisetas amarillas, banderas colombianas y entonando cánticos en honor a su selección nacional, incluso incluyeron a nuestro reportero de UnoTV, quien realizaba su enlace en vivo para Noticias en Claro.

La glorieta se convirtió nuevamente en punto de reunión para los aficionados que celebraron los tres puntos obtenidos por Colombia.

Aunque la Ciudad de México registró lluvias durante la jornada, los asistentes permanecieron en el lugar para continuar con los festejos. Entre música, porras y banderas ondeando, los seguidores colombianos demostraron su entusiasmo por el resultado conseguido ante Uzbekistán.

Pese a la lluvia, colombianos festejan en el Ángel de la Independencia la victoria de #Colombia vs #Uzbekistán 3-1. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/rPJdxKiDE6 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 18, 2026

Las imágenes difundidas por usuarios y autoridades capitalinas evidenciaron la concentración de aficionados en la zona, lo que también generó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en Paseo de la Reforma.

#PrecauciónVial | Continúa presencia de aficionados en la Glorieta del Ángel de la Independencia, corte a la circulación en Av. Paseo de la Reforma entre la Glorieta del Ahuehuete y La Diana en ambos sentidos. pic.twitter.com/CkkVRD3U0h — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 18, 2026

Colombia inicia con triunfo su participación

Con el marcador de 3-1, la Selección de Colombia arrancó de manera positiva su participación en el certamen, generando gran expectativa entre sus seguidores tanto en su país como en México, donde una importante comunidad colombiana acompañó al equipo en su presentación.

La celebración en el Ángel de la Independencia se prolongó durante varias horas, consolidando nuevamente a este monumento como uno de los principales puntos de reunión para festejos deportivos en la capital mexicana.