Centro Histórico de la CDMX tendrá 11 pantallas adicionales para seguir el México contra Corea

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

La CDMX reforzó la operación del FIFA Fan Festival con la instalación de 11 pantallas adicionales en calles del Centro Histórico para ampliar la capacidad de aficionados que buscarán seguir este jueves el partido entre México y Corea en el Mundial 2026.

De acuerdo con la información del gobierno capitalino, las puertas del FIFA Fan Festival Ciudad de México abrirán desde las 8:30 horas para recibir a los asistentes en el Zócalo capitalino, donde se contempla un aforo máximo de 55 mil personas.

🚨 Las puertas del #FIFAFanFestival Ciudad de México abrirán desde las 8:30 am para recibir a todos los aficionados, con un cupo máximo de 55 mil personas. Ademas, se instalarán 11 pantallas adicionales en diferentes puntos del Centro Histórico. Consulta mas información, aqui.… pic.twitter.com/dVRNNa0Z5I — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 18, 2026

¿Dónde estarán las pantallas adicionales de CDMX?

Ante la expectativa por el encuentro de la Selección Mexicana, autoridades habilitaron 11 pantallas alternas en distintos puntos cercanos para facilitar el seguimiento del partido y evitar concentraciones excesivas en un solo punto.

Las pantallas adicionales estarán distribuidas en:

Juárez y Bellas Artes Juárez y Revillagigedo 5 de Mayo y Palma 5 de Mayo e Isabel la Católica Madero y Palma (cerca de Allende) 16 de Septiembre y Palma 20 de Noviembre y Uruguay 20 de Noviembre y Mesones 20 de Noviembre y Regina Pino Suárez y Uruguay Pino Suárez y Salvador

Toda vez que la medida, implementada desde este jueves, forma parte del operativo para recibir a miles de aficionados durante la transmisión del encuentro mundialista de la Selección Mexicana y mantener el flujo peatonal en la zona centro de la capital.

De igual forma, las autoridades capitalinas recomendaron llegar con anticipación, considerar tiempos adicionales de traslado y seguir las indicaciones del personal de seguridad y protección civil durante el acceso y permanencia en el evento.

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