Probabilidad de lluvias este sábado 25 de junio en CDMX

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Lluvias con granizo y temperaturas de hasta 29 °C en CDMX y Edomex. FOTO: Archivo

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un sábado con ambiente fresco por la mañana y probabilidad de lluvias con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico oficial para este 25 de julio.

Durante las primeras horas del día se espera cielo parcialmente nublado con bruma, además de ambiente fresco en gran parte de la región y frío en las zonas altas. Conforme avance la jornada, el ambiente será cálido y aumentará la nubosidad.

Por la tarde, el cielo pasará de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

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En la CDMX, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará 27 a 29 °C.

Para Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

El pronóstico también indica viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, ya que las lluvias podrían presentarse con actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde.

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