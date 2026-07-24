Cuidado con el despojo de casas: así pueden quitarte tu vivienda

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Desalojo de vivienda en CDMX. Foto: Uno TV | IA

El caso de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde vecinos mantienen bloqueos para denunciar una presunta red de despojo de viviendas, volvió a poner sobre la mesa un delito que afecta a propietarios en distintas partes del país. Los habitantes aseguran que personas ingresan a inmuebles, cambian chapas y permanecen en las propiedades mientras los procesos legales avanzan.

No es un caso aislado. El año pasado, el tema también cobró relevancia nacional tras el caso de Carlota, la mujer adulta mayor que el 1 de abril de 2025 disparó contra presuntos invasores de una vivienda en Chalco, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho estaría relacionado con una disputa por la posesión de un inmueble y abrió el debate sobre el despojo de casas y las dificultades que enfrentan las víctimas para recuperar su patrimonio.

¿Cómo operan los grupos de despojo de viviendas en México?

El despojo de vivienda consiste en ocupar un inmueble ajeno y realizar actos que demuestran la intención de apropiarse de él, incluso sin recurrir a la violencia, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la Ciudad de México, este fenómeno ha sido documentado desde hace varios años. En 2022, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), junto con otras instituciones, identificó algunos de los métodos más comunes utilizados para apoderarse ilegalmente de inmuebles.

Entre ellos se encuentran:

Ocupación de viviendas habitadas por adultos mayores o mujeres que viven solas.

Suplantación de identidad.

Uso de sentencias judiciales apócrifas o manipuladas.

Falsificación de documentos para simular compraventas o herencias.

Como parte de ese diagnóstico, las autoridades concentraron alrededor de 500 carpetas de investigación en una Fiscalía de Asuntos Especiales y anunciaron mecanismos para verificar documentos notariales mediante códigos QR y papel de seguridad.

Dos años después, en diciembre de 2024, el diputado Pablo Trejo presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México donde retomó estas prácticas y añadió otras modalidades, como contratos falsos, daciones en pago simuladas y juicios civiles sustentados con documentos presuntamente apócrifos obtenidos del Registro Público de la Propiedad o de notarías corruptas.

El caso de la Del Valle volvió a encender las alertas

La discusión regresó a la agenda pública después de que vecinos de la colonia Del Valle denunciaran la presunta operación de una red de despojo en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los habitantes, el 21 de julio tres mujeres ingresaron a un inmueble ubicado en Cerrada Matías Romero 18, destruyeron cámaras de vigilancia, cambiaron cerraduras y colocaron nuevas chapas.

Los vecinos aseguran que lograron acreditar quién era la propietaria legítima y las autoridades trasladaron a ambas partes al Ministerio Público. Sin embargo, señalaron que dos de las personas permanecen dentro de la vivienda, situación que derivó en bloqueos para exigir una solución.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que desde el 21 de julio existe una carpeta de investigación por este caso. Además, indicó que personal de Atención Ciudadana dialogó con los manifestantes, ofreció acompañamiento para formalizar denuncias y anunció mesas de trabajo para atender cada expediente.

La dependencia también informó que revisa grabaciones de cámaras de vigilancia y documentación relacionada con el inmueble. Asimismo, señaló que existen dos denuncias previas presentadas en junio por la misma persona, una por allanamiento y otra por robo de objetos, correspondientes a hechos distintos.

¿Qué hacer para proteger tu vivienda?

Ante este tipo de delitos, el Colegio de Notarios de México recomienda:

Inscribir la propiedad en el Registro Público de la Propiedad.

Verificar la autenticidad de las escrituras con un notario acreditado.

Mantener actualizado el testamento y revisar que la herencia esté legalmente registrada.

Evitar dejar viviendas desocupadas por largos periodos o con apariencia de abandono.

Solicitar asesoría gratuita en el DIF, INED o colegios de notarios si se trata de personas adultas mayores.

Denunciar de inmediato cualquier movimiento sospechoso ante el Ministerio Público.

¿Qué hacer si eres víctima de despojo?

El abogado especialista en materia inmobiliaria Miguel Saucedo explicó a Uno TV que el término jurídico correcto es despojo y ocurre cuando una persona ingresa a un inmueble sin tener derecho y busca impedir el acceso de su propietario legítimo.

Los especialistas recomiendan actuar de inmediato y:

Presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Solicitar que quienes ocupan el inmueble acrediten la posesión.

Pedir la custodia del inmueble.

Demostrar la propiedad mediante escritura pública o, en su caso, un contrato de compraventa certificado.

También aconsejan evitar contratos privados o cartas como principal medio para acreditar la propiedad.

El artículo 395 del Código Penal Federal establece que comete el delito de despojo quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia, amenazas, engaños o de manera furtiva, así como quien ocupe un bien propio en casos donde la ley no lo permite.

La legislación contempla penas de tres meses a cinco años de prisión, además de multas. Si el delito se comete de forma reiterada para promover el despojo de inmuebles urbanos en la Ciudad de México, la sanción puede ser de dos a nueve años de prisión. Además, si existen amenazas o violencia, se suman las penas correspondientes por esos delitos.

En junio de 2025, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la creación de un Gabinete contra el Despojo, integrado por distintas dependencias capitalinas, y puso a disposición la línea telefónica 55 5345 8120 para recibir denuncias relacionadas con este delito.